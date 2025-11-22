22 ноября официально стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом заявила его спикер Наталья Эйсмонт.
Главные тезисы
- Решение Лукашенко стало результатом переговоров с Дональдом Трампом.
- Украина этот шаг пока не комментировала.
Украина возвращает домой 31 пленника режима Лукашенко
Как сообщила Наталья Эйсмонт, данное решение нелегитимного президента Беларуси было принято на фоне достигнутых договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом.
Таким образом, Александр Лукашенко также откликнулся на просьбу украинской стороны.
Представитель беларуского диктатора цинично уверяет, что освобождение украинских пленников было осуществлено "с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве, руководствуясь принципами гуманизма и как жест доброй воли".
Эйсмонт также утверждает, что граждане Украины, помилованные Александром Лукашенко, мол, совершили уголовные преступления на территории Беларуси.
Официальный Киев пока не подтверждал эту информацию и никак не комментировал ее.
К слову, недавно приспешник российского диктатора Владимира Путина — Александр Лукашенко — неожиданно заявил, что хочет видеть Украину независимым суверенным государством.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-