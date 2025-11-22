Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины
Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Лукашенко
Читати українською
Источник:  online.ua

22 ноября официально стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом заявила его спикер Наталья Эйсмонт.

Главные тезисы

  • Решение Лукашенко стало результатом переговоров с Дональдом Трампом.
  • Украина этот шаг пока не комментировала.

Украина возвращает домой 31 пленника режима Лукашенко

Как сообщила Наталья Эйсмонт, данное решение нелегитимного президента Беларуси было принято на фоне достигнутых договоренностей с американским лидером Дональдом Трампом.

Таким образом, Александр Лукашенко также откликнулся на просьбу украинской стороны.

Представитель беларуского диктатора цинично уверяет, что освобождение украинских пленников было осуществлено "с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве, руководствуясь принципами гуманизма и как жест доброй воли".

Эйсмонт также утверждает, что граждане Украины, помилованные Александром Лукашенко, мол, совершили уголовные преступления на территории Беларуси.

Буквально сейчас, в эти минуты происходит передача их украинской стороне, — заявила спикер диктатора беларуским СМИ 22 ноября.

Официальный Киев пока не подтверждал эту информацию и никак не комментировал ее.

К слову, недавно приспешник российского диктатора Владимира Путина — Александр Лукашенко — неожиданно заявил, что хочет видеть Украину независимым суверенным государством.

