Лидеры Европы экстренно собираются на переговоры к Трампу
Лидеры Европы экстренно собираются на переговоры к Трампу

Зеленский и Стармер
Источник:  Sky News

Sky News узнало от своих инсайдеров, что ключевые лидеры Европы прямо сейчас договариваются о неотложном визите в Вашингтон на фоне ультиматума Украины со стороны команды президента США Дональда Трампа. Европейские союзники настроены добиться для Киева справедливых условий для завершения российской войны.

Главные тезисы

  • Встреча с Дональдом Трампом может состояться в начале следующей недели.
  • Европейские политики верят, что смогут добиться изменения позиции американских властей.

Лидеры Европы планируют склонить Трампа на свою сторону

Согласно данным журналистов, такая идея пришла в голову британскому лидеру Киру Стармеру.

Последний уже успел обсудить эту инициативу со своими коллегами — президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

Они уже планируют совместную встречу с Дональдом Трампом в Белом доме и договариваются о ней с командой президента США.

По всей вероятности, официальный визит европейских лидеров в США может состояться в начале следующей недели — возможно, 25 ноября.

По словам инсайдеров, в центре внимания будет Украина и новый мирный план по завершению российско-украинской войны.

В то же время дипломатический источник в ЕС заявил в комментарии изданию, что Стармер не планирует визит в Вашингтон, но Европа готовит совместную встречу с Трампом.

