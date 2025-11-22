Лидеры Европы экстренно собираются на переговоры к Трампу

Sky News узнало от своих инсайдеров, что ключевые лидеры Европы прямо сейчас договариваются о неотложном визите в Вашингтон на фоне ультиматума Украины со стороны команды президента США Дональда Трампа. Европейские союзники настроены добиться для Киева справедливых условий для завершения российской войны.
Главные тезисы
- Встреча с Дональдом Трампом может состояться в начале следующей недели.
- Европейские политики верят, что смогут добиться изменения позиции американских властей.
Лидеры Европы планируют склонить Трампа на свою сторону
Согласно данным журналистов, такая идея пришла в голову британскому лидеру Киру Стармеру.
Последний уже успел обсудить эту инициативу со своими коллегами — президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.
Они уже планируют совместную встречу с Дональдом Трампом в Белом доме и договариваются о ней с командой президента США.
По всей вероятности, официальный визит европейских лидеров в США может состояться в начале следующей недели — возможно, 25 ноября.
По словам инсайдеров, в центре внимания будет Украина и новый мирный план по завершению российско-украинской войны.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-