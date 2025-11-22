Лидеры Европы экстренно собираются на переговоры к Трампу

Sky News узнало от своих инсайдеров, что ключевые лидеры Европы прямо сейчас договариваются о неотложном визите в Вашингтон на фоне ультиматума Украины со стороны команды президента США Дональда Трампа. Европейские союзники настроены добиться для Киева справедливых условий для завершения российской войны.

Лидеры Европы планируют склонить Трампа на свою сторону

Согласно данным журналистов, такая идея пришла в голову британскому лидеру Киру Стармеру.

Последний уже успел обсудить эту инициативу со своими коллегами — президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мэлони.

Они уже планируют совместную встречу с Дональдом Трампом в Белом доме и договариваются о ней с командой президента США.

По всей вероятности, официальный визит европейских лидеров в США может состояться в начале следующей недели — возможно, 25 ноября.

По словам инсайдеров, в центре внимания будет Украина и новый мирный план по завершению российско-украинской войны.