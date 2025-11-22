Навроцький неочікувано заступився за Україну перед Трампом

Лідер Польщі Кароль Навроцький, який відомий своєю проамериканською позицією, несподівано розкритикував новий мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Він наголосив, що жоден міжнародний план не може бути нав’язаний Україні.
Головні тези:
- Навроцький не приховує, що йому не сподобався мирний план Трампа.
- Дедалі більше лідерів Європи оголошують свою незгоду з ідеями президента США.
Навроцький став на бік України
Нещодавно Білий дім представ Києву новий мирний план, який нібито має покласти край російській війні.
Однак європейських лідерів обурив той факт, що цей документ схиляє Україну до масштабних територіальних поступок Росії, скорочення своєї армії вдвічі та остаточної відмови від членства в НАТО.
Кароль Навроцький, який ніколи не був відомий проукраїнською позицією, все ж вирішив кинути виклик команді Трампа.
Лідер Польщі чітко дав зрозуміти, що лише Київ повинен мати вирішальний голосом у мирному процесі:
Він також нагадав команді Трампа, що справедливий мир неможливо досягти, задовольняючи стратегічні цілі країни-агресора.
