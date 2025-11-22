Навроцький неочікувано заступився за Україну перед Трампом
Навроцький неочікувано заступився за Україну перед Трампом

Навроцький
Джерело:  Reuters

Лідер Польщі Кароль Навроцький, який відомий своєю проамериканською позицією, несподівано розкритикував новий мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Він наголосив, що жоден міжнародний план не може бути нав’язаний Україні. 

Головні тези:

  • Навроцький не приховує, що йому не сподобався мирний план Трампа.
  • Дедалі більше лідерів Європи оголошують свою незгоду з ідеями президента США.

Навроцький став на бік України

Нещодавно Білий дім представ Києву новий мирний план, який нібито має покласти край російській війні.

Однак європейських лідерів обурив той факт, що цей документ схиляє Україну до масштабних територіальних поступок Росії, скорочення своєї армії вдвічі та остаточної відмови від членства в НАТО.

Документ також містить пункти, які можуть не влаштувати Москву, зокрема вимогу, щоб російські війська залишили частину окупованих територій.

Кароль Навроцький, який ніколи не був відомий проукраїнською позицією, все ж вирішив кинути виклик команді Трампа.

Лідер Польщі чітко дав зрозуміти, що лише Київ повинен мати вирішальний голосом у мирному процесі:

Саме Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна… Українці повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Президент Польщі

Він також нагадав команді Трампа, що справедливий мир неможливо досягти, задовольняючи стратегічні цілі країни-агресора.

Ціною миру жодним чином не може бути досягнення стратегічних цілей агресора, а агресором була і залишається Російська Федерація, — заявив Навроцький.

Україна та США проведуть важливі переговори

