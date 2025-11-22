Навроцький неочікувано заступився за Україну перед Трампом

Лідер Польщі Кароль Навроцький, який відомий своєю проамериканською позицією, несподівано розкритикував новий мирний план президента США Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Він наголосив, що жоден міжнародний план не може бути нав’язаний Україні.

Навроцький став на бік України

Нещодавно Білий дім представ Києву новий мирний план, який нібито має покласти край російській війні.

Однак європейських лідерів обурив той факт, що цей документ схиляє Україну до масштабних територіальних поступок Росії, скорочення своєї армії вдвічі та остаточної відмови від членства в НАТО.

Документ також містить пункти, які можуть не влаштувати Москву, зокрема вимогу, щоб російські війська залишили частину окупованих територій. Поширити

Кароль Навроцький, який ніколи не був відомий проукраїнською позицією, все ж вирішив кинути виклик команді Трампа.

Лідер Польщі чітко дав зрозуміти, що лише Київ повинен мати вирішальний голосом у мирному процесі:

Саме Україна стала жертвою злочинної агресії Путіна… Українці повинні мати вирішальний голос у мирних переговорах. Кароль Навроцький Президент Польщі

Він також нагадав команді Трампа, що справедливий мир неможливо досягти, задовольняючи стратегічні цілі країни-агресора.