"Він має продати Україну Росії". Трамп виступив з новою цинічною заявою

Американський лідер Дональд Трамп уперше відреагував на “злитий” у ЗМІ транскрипт бесіди спецпосланця Стіва Віткоффа з помічниками Путіна. Президент США стверджує, що в діях його представника немає нічого незвичайного.
Головні тези:
- Трамп не засуджує свого посланця та його стиль ведення переговорів.
- На переконання президента США, Віткофф вдається до стандартної практики.
Трамп знову заступився за Віткоффа
Свою позицію з цього приводу очільник Білого дому озвучив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force 1.
На переконання американського лідера, результативний переговорний процес неможливий без певного тиску на обидві сторони.
Очільник Білого дому також зізнався журналістам, що він особисто не чув опубліковану бесіду, однак оцінює таку практику переговорів як цілком стандартну.
