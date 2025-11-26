"Він має продати Україну Росії". Трамп виступив з новою цинічною заявою
"Він має продати Україну Росії". Трамп виступив з новою цинічною заявою

Американський лідер Дональд Трамп уперше відреагував на “злитий” у ЗМІ транскрипт бесіди спецпосланця Стіва Віткоффа з помічниками Путіна. Президент США стверджує, що в діях його представника немає нічого незвичайного.

Головні тези:

  • Трамп не засуджує свого посланця та його стиль ведення переговорів.
  • На переконання президента США, Віткофф вдається до стандартної практики.

Трамп знову заступився за Віткоффа

Свою позицію з цього приводу очільник Білого дому озвучив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force 1.

Це стандартна практика. Він (Віткофф — ред.) має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди (dealmaker — ред.)

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На переконання американського лідера, результативний переговорний процес неможливий без певного тиску на обидві сторони.

Очільник Білого дому також зізнався журналістам, що він особисто не чув опубліковану бесіду, однак оцінює таку практику переговорів як цілком стандартну.

Ви маєте переконати їх у цьому. Це дуже стандартна форма переговорів. Я не чув саме цього аудіо, але це звичайна переговорна практика. І уявляю, що він каже те саме Україні, бо кожна сторона має давати й брати (йти на поступки — ред.), — цинічно заявив Трамп.

