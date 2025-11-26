Украинские защитники поразили 5 районов сосредоточения армии РФ
Украинские защитники поразили 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ заявил, что в течение 25 ноября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, три артиллерийских системы и два пункта управления беспилотными летательными аппаратами российских захватчиков.

  • Начались 1372 сутки полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего 25 ноября на фронте произошло 156 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 26 ноября 2025 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 26.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 168 550 (+980) человек;

  • танков — 11 372 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 625 (+1) ед;

  • артиллерийских систем — 34 688 (+44) ед;

  • средств ПВО — 1 252 (+2) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 84 960 (+743) ед;

  • крылатых ракет — 3 995 (+14) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 242 (+124) ед;

  • специальной техники — 4 007 (+1) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктов два ракетных удара с применением 24 ракет, 66 авиационных ударов, сбросив при этом 178 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 4494 обстрела, из них 153 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6925 дронов-камикадзе.

