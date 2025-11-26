Українські оборонці уразили 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ заявив, що протягом 25 листопада авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.

Втрати армії РФ станом на 26 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 168 550 (+980) осіб;

танків — 11 372 (+4) од;

бойових броньованих машин — 23 625 (+1) од;

артилерійських систем — 34 688 (+44) од;

засобів ППО — 1 252 (+2) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 84 960 (+743) од;

крилатих ракет — 3 995 (+14) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 68 242 (+124) од;

спеціальної техніки — 4 007 (+1) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.