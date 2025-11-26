Українські оборонці уразили 5 районів зосередження армії РФ
Українські оборонці уразили 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ заявив, що протягом 25 листопада авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1 372 доба повномасштабної війни РФ проти України.
  • Загалом 25 листопада на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 26 листопада 2025 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 168 550 (+980) осіб;

  • танків — 11 372 (+4) од;

  • бойових броньованих машин — 23 625 (+1) од;

  • артилерійських систем — 34 688 (+44) од;

  • засобів ППО — 1 252 (+2) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 84 960 (+743) од;

  • крилатих ракет — 3 995 (+14) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 68 242 (+124) од;

  • спеціальної техніки — 4 007 (+1) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.

