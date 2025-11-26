Українські оборонці уразили 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ заявив, що протягом 25 листопада авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, три артилерійські системи та два пункти управління безпілотними літальними апаратами російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1 372 доба повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом 25 листопада на фронті відбулося 156 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 26 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 26.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 168 550 (+980) осіб;
танків — 11 372 (+4) од;
бойових броньованих машин — 23 625 (+1) од;
артилерійських систем — 34 688 (+44) од;
засобів ППО — 1 252 (+2) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 84 960 (+743) од;
крилатих ракет — 3 995 (+14) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 68 242 (+124) од;
спеціальної техніки — 4 007 (+1) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктів двох ракетних ударів із застосуванням 24 ракет, 66 авіаційних ударів, скинувши при цьому 178 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4 494 обстріли, з них 153 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 925 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-