Трамп объявил о самой большой "уступке" России в войне

Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что главной "уступкой" в рамках мирного процесса, на которую пойдет страна-агрессорка Россия, будет то, что она просто перестанет воевать против Украины.
Главные тезисы
- Трамп до сих пор верит, что Россия может захватить много украинской земли в будущем.
- Он игнорирует тот факт, что последние 3 года армия РФ практически стоит на месте.
Трамп снова защищает интересы РФ
С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на борту Air Force One.
Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования.
По словам американского лидера, команда Владимира Зеленского ведет переговоры, чтобы завершить войну.
