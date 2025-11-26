Трамп объявил о самой большой "уступке" России в войне
Трамп объявил о самой большой "уступке" России в войне

Трамп снова защищает интересы РФ
Президент США Дональд Трамп начал утверждать, что главной "уступкой" в рамках мирного процесса, на которую пойдет страна-агрессорка Россия, будет то, что она просто перестанет воевать против Украины.

  • Трамп до сих пор верит, что Россия может захватить много украинской земли в будущем.
  • Он игнорирует тот факт, что последние 3 года армия РФ практически стоит на месте.

Трамп снова защищает интересы РФ

С заявлением по этому поводу глава Белого дома выступил на борту Air Force One.

Их (россиян — ред.) главная уступка заключается в том, что они прекращают боевые действия и не захватывают больше земель, — цинично отметил президент США.

Американские журналисты поинтересовались у Дональда Трампа, на какие возможные территориальные уступки может пойти Украина для мирного урегулирования.

По словам американского лидера, команда Владимира Зеленского ведет переговоры, чтобы завершить войну.

Если вы посмотрите на то, как все сейчас развивается, все идет в одном направлении. Так что эта земля спустя несколько месяцев и так может оказаться у России. Так что же вы хотите воевать и потерять еще 50-60 тысяч человек? Или вы хотите сделать что-нибудь сейчас? В некоторых случаях земля идет и обратно. Они ведут переговоры, они хотят закончить это.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

