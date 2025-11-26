Трамп оголосив про найбільшу "поступку" Росії у війні
Трамп оголосив про найбільшу "поступку" Росії у війні

The White House
Трамп

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що головною “поступкою” у межах мирного процесу, на яку піде країна-агресорка Росія, буде те, що вона просто припинить воювати проти України.

Головні тези:

  • Трамп досі вірить, що Росія може захопити багато українських земель в майбутньому.
  • Він ігнорує той факт, що за останні 3 роки армія РФ фактично стоїть на місці.

Трамп знову захищає інтереси РФ

З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на борту Air Force One.

Їхня (росіян — ред.) головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії і не захоплюють більше земель, — цинічно зазначив президент США.

Американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, на які можливі територіальні поступки може піти Україна для мирного врегулювання.

За словами американського лідера, команда Володимира Зеленського нині веде переговори, щоб завершити війну.

Якщо ви подивитеся на те, як все зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Так що ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. Так що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч осіб? Або ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

