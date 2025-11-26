Трамп оголосив про найбільшу "поступку" Росії у війні

Президент США Дональд Трамп почав стверджувати, що головною “поступкою” у межах мирного процесу, на яку піде країна-агресорка Росія, буде те, що вона просто припинить воювати проти України.
Головні тези:
- Трамп досі вірить, що Росія може захопити багато українських земель в майбутньому.
- Він ігнорує той факт, що за останні 3 роки армія РФ фактично стоїть на місці.
Трамп знову захищає інтереси РФ
З заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив на борту Air Force One.
Американські журналісти поцікавилися в Дональда Трампа, на які можливі територіальні поступки може піти Україна для мирного врегулювання.
За словами американського лідера, команда Володимира Зеленського нині веде переговори, щоб завершити війну.
