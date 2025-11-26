Інсайдери розкрили головну таємницю "мирного плану" Трампа
Інсайдери розкрили головну таємницю "мирного плану" Трампа

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнати ЗМІ від своїх інсайдерів, помічник російського диктатора Юрій Ушаков та його спецпосланець Кирило Дмитрієв обговорювали схему передачі російського проєкту "мирного плану" команді Дональда Трампа з метою, щоб США представили ці ідеї як власну ініціативу.

Головні тези:

  • Так званий "план Трампа" насправді був написаний командою Путіна та перекладений дослівно.
  • Влада США продовжує стверджувати, що це вони розробляли документ, а не Москва.

“Мирний план” Трампа — проєкт Кремля

Інформаційна агенція Bloomberg отримала у своє розпорядження запис розмови Ушакова та Дмитрієва від 29 жовтня, який підтверджує цю інформацію.

Поплічники Путіна активно обговорювали передачу документа Стіву Віткоффу — спецпосланцю Трампа.

Замисел влади РФ полягав в тому, що Віткофф мав отримати російський проєкт домовленостей та видати його за американський план завершення війни.

Так, Дмитрієв закликав Ушакова передати документ "неформально", щоб офіційний Вашингтон міг представити його як власну розробку.

Команда Путіна плекала надію на те, що текст залишиться "максимально близьким" до російського оригіналу.

Мені здається, ось цей папір, просто ми зробимо як би в нашій позиції і я просто неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою. Але я думаю, що вони не зовсім нашу версію візьмуть, але принаймні, максимально близько до неї, — заявив тоді Дмитрієв.

Все закінчилося тим, що команда Трампа, отримавши російський документ, навіть не намагалася зробити якісний переклад — його просто прогнали через автоматичний перекладач та “злили” в ЗМІ.

"Він має продати Україну Росії". Трамп виступив з новою цинічною заявою
The White House
Трамп
Українські оборонці уразили 5 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Трамп оголосив про найбільшу "поступку" Росії у війні
The White House
Трамп

