Трамп выдвинул условие для новой встречи с Зеленским
Трамп выдвинул условие для новой встречи с Зеленским

The White House
Трамп
Читати українською

По словам президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сможет приехать в Белый дом тогда, когда мирное соглашение по завершению российской войны будет окончательно согласовано.

Главные тезисы

  • Президент США заявил, что начал процесс урегулирования войны именно с переговоров с Россией.
  • Трамп выразил удовлетворение развитием мирных переговоров.

Трамп хочет встретиться с Зеленским на финальном этапе переговоров

Глава Белого дома заявил журналистам, что по состоянию на сегодняшний день он доволен развитием мирных переговоров и даже назвал их "хорошими".

Дональд Трамп также официально подтвердил, что решил начать процесс урегулирования именно со страны-агрессорки России.

У нас продолжаются некоторые переговоры с Россией. С Украиной все хорошо. Думаю, они очень довольны этим. Хотелось бы, чтобы это кончилось... Мы продвигаемся вперед.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Американские журналисты поинтересовались, с какими проблемами сталкиваются команды Зеленского и Путина во время мирного процесса.

Однако глава Белого дома не захотел отвечать конкретно на этот вопрос.

Стандартные вещи... Но люди начинают понимать, что это выгодное соглашение для обеих сторон, и им нужно остановить войну. Они теряют много людей, — заявил американский лидер на борту Air Force One.

