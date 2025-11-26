Трамп выдвинул условие для новой встречи с Зеленским

По словам президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сможет приехать в Белый дом тогда, когда мирное соглашение по завершению российской войны будет окончательно согласовано.
Главные тезисы
- Президент США заявил, что начал процесс урегулирования войны именно с переговоров с Россией.
- Трамп выразил удовлетворение развитием мирных переговоров.
Трамп хочет встретиться с Зеленским на финальном этапе переговоров
Глава Белого дома заявил журналистам, что по состоянию на сегодняшний день он доволен развитием мирных переговоров и даже назвал их "хорошими".
Дональд Трамп также официально подтвердил, что решил начать процесс урегулирования именно со страны-агрессорки России.
Американские журналисты поинтересовались, с какими проблемами сталкиваются команды Зеленского и Путина во время мирного процесса.
Однако глава Белого дома не захотел отвечать конкретно на этот вопрос.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-