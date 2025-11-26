Трамп выдвинул условие для новой встречи с Зеленским

По словам президента США Дональда Трампа, украинский лидер Владимир Зеленский сможет приехать в Белый дом тогда, когда мирное соглашение по завершению российской войны будет окончательно согласовано.

Трамп хочет встретиться с Зеленским на финальном этапе переговоров

Глава Белого дома заявил журналистам, что по состоянию на сегодняшний день он доволен развитием мирных переговоров и даже назвал их "хорошими".

Дональд Трамп также официально подтвердил, что решил начать процесс урегулирования именно со страны-агрессорки России.

У нас продолжаются некоторые переговоры с Россией. С Украиной все хорошо. Думаю, они очень довольны этим. Хотелось бы, чтобы это кончилось... Мы продвигаемся вперед. Дональд Трамп Президент США

Американские журналисты поинтересовались, с какими проблемами сталкиваются команды Зеленского и Путина во время мирного процесса.

Однако глава Белого дома не захотел отвечать конкретно на этот вопрос.