Трамп висунув умову для нової зустрічі зі Зеленським

За словами президента США Дональда Трампа, український лідер Володимир Зеленський зможе приїхати до Білого дому тоді, коли мирна угода щодо завершення російської війни буде остаточно погоджена.
Головні тези:
- Президент США заявив, що розпочав процес врегулювання війни саме з переговорів з Росією.
- Трамп висловив задоволення розвитком мирних перемовин.
Трамп хоче зустрітися зі Зеленським на фінальному етапі переговорів
Очільник Білого дому заявив журналістам, що станом на сьогодні він задоволений розвитком мирних перемовин і навіть назвав їх “добрими”.
Дональд Трамп також офіційно підтвердив, що вирішив розпочати процес врегулювання саме з країни-агресорки Росії.
Американські журналісти поцікавилися, з якими саме проблемами стикаються команди Зеленського та Путіна під час мирного процесу.
Однак очільник Білого дому не захотів відповідати конкретно на це запитання.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-