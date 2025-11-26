Трамп висунув умову для нової зустрічі зі Зеленським

За словами президента США Дональда Трампа, український лідер Володимир Зеленський зможе приїхати до Білого дому тоді, коли мирна угода щодо завершення російської війни буде остаточно погоджена.

Трамп хоче зустрітися зі Зеленським на фінальному етапі переговорів

Очільник Білого дому заявив журналістам, що станом на сьогодні він задоволений розвитком мирних перемовин і навіть назвав їх “добрими”.

Дональд Трамп також офіційно підтвердив, що вирішив розпочати процес врегулювання саме з країни-агресорки Росії.

У нас тривають деякі переговори з Росією. З Україною все гаразд. Думаю, вони дуже задоволені цим. Хотілося б, щоби це закінчилося... Ми просуваємося вперед. Дональд Трамп Президент США

Американські журналісти поцікавилися, з якими саме проблемами стикаються команди Зеленського та Путіна під час мирного процесу.

Однак очільник Білого дому не захотів відповідати конкретно на це запитання.