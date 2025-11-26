Коли завершиться війна РФ проти України — генсек НАТО здивував прогнозом

На переконання генерального секретаря НАТО Марка Рютте, наразі є велика ймовірність того, що загарбницька війна Росії проти України може закінчитися до кінця 2025 року.

Рютте вірить у швидке завершення війни

Генсек НАТО висловив захоплення зусиллями президента США Дональда Трампа на цьому шляху.

За словами Рютте, саме американський лідер останні 10 місяців робить все можливе, щоб “вийти з глухого кута з Путіним” та врешті зупинити кровопролиття.

Він також озвучив припущення, що саме новий “мирний план” Трампа був "базою для переговорів між Україною та США і гарною основою для подальших дискусій".

Однак Рютте не прокоментував той факт, що вказаний документ — насправді проєкт Кремля, а не Білого дому.

Журналісти вирішили уточнити, чи можливо, що війна завершиться вже в 2025 році.