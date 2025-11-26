По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сейчас велика вероятность того, что захватническая война России против Украины может закончиться до конца 2025 года.

Рютте верит в быстрое завершение войны

Генсек НАТО выразил восхищение усилиями президента США Дональда Трампа на этом пути.

По словам Рютте, именно американский лидер последние 10 месяцев делает все возможное, чтобы "выйти из тупика с Путиным" и наконец остановить кровопролитие.

Он также озвучил предположение, что именно новый мирный план Трампа был "базой для переговоров между Украиной и США и хорошей основой для дальнейших дискуссий".

Однако Рютте не прокомментировал тот факт, что указанный документ — на самом деле проект Кремля, а не Белого дома.

Журналисты решили уточнить, возможно ли, что война завершится уже в 2025 году.