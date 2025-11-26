Когда завершится война РФ против Украины — генсек НАТО удивил прогнозом
Когда завершится война РФ против Украины — генсек НАТО удивил прогнозом

Рютте и Трамп
Read in English
Читати українською
Источник:  El Pais

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, сейчас велика вероятность того, что захватническая война России против Украины может закончиться до конца 2025 года.

Главные тезисы

  • Рютте верит, что Киев и Москва близки к подписанию мирного соглашения.
  • Также он похвалил старания Трампа в реализации этой цели.

Рютте верит в быстрое завершение войны

Генсек НАТО выразил восхищение усилиями президента США Дональда Трампа на этом пути.

По словам Рютте, именно американский лидер последние 10 месяцев делает все возможное, чтобы "выйти из тупика с Путиным" и наконец остановить кровопролитие.

Он также озвучил предположение, что именно новый мирный план Трампа был "базой для переговоров между Украиной и США и хорошей основой для дальнейших дискуссий".

Однако Рютте не прокомментировал тот факт, что указанный документ — на самом деле проект Кремля, а не Белого дома.

Журналисты решили уточнить, возможно ли, что война завершится уже в 2025 году.

Конечно. Мы все молимся, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Я хочу сделать все возможное, чтобы помочь претворить в жизнь видение президента Трампа относительно достижения этой цели. Я полностью разделяю видение Трампа: эта резня должна прекратиться.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

