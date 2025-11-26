У Росії помер розробник "Іскандера" та "Тополя"

На 88 році життя у країні-агресорці Росії помер творець пускових комплексів "Тополь" та "Іскандер" Валеріан Соболєв. Про це повідомляють російські пропагандисти.
- Напередодні кончини він доволі довго хворів.
- Однак офіційна причина смерті наразі не розкривається.
Пішов з життя ще один російський воєнний злочинець
Факт смерті кремлівським пропагандистам підтвердив друга його родини В'ячеслав Черепахін.
Офіційно відомо, що Валеріан Соболєв народився 1938 року в Сталінграді.
Освіту він здобував у Сталінградському механічному інституті, а згодом почав працювати на оборонному підприємстві "Барикади".
Саме там Валеріан Соболєв пройшов шлях від інженера до головного конструктора, потім створив ЦКЛ "Титан".
Варто також зазначити, що Валеріан Соболєв був доктором технічних наук, професором, завідував кафедрою теоретичної механіки у Волгоградському політехнічному інституті.
Російський диктатор Володимир Путін на смерть цього воєнного злочинця поки не відреагував.
