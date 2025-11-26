У Росії помер розробник "Іскандера" та "Тополя"

На 88 році життя у країні-агресорці Росії помер творець пускових комплексів "Тополь" та "Іскандер" Валеріан Соболєв. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Пішов з життя ще один російський воєнний злочинець

Факт смерті кремлівським пропагандистам підтвердив друга його родини В'ячеслав Черепахін.

Вчора помер, довго хворів. Валеріан Маркович для Волгограда, для оборонки — це легендарна фігура, — цинічно заявив той.

Офіційно відомо, що Валеріан Соболєв народився 1938 року в Сталінграді.

Освіту він здобував у Сталінградському механічному інституті, а згодом почав працювати на оборонному підприємстві "Барикади".

Саме там Валеріан Соболєв пройшов шлях від інженера до головного конструктора, потім створив ЦКЛ "Титан".

Згідно з відкритими даними, під його керівництвом було створено пускові комплекси "Піонер", "Тополь", "Іскандер" та інші.

Варто також зазначити, що Валеріан Соболєв був доктором технічних наук, професором, завідував кафедрою теоретичної механіки у Волгоградському політехнічному інституті.