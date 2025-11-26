Сили оборони України отримають зброю на 5 млрд доларів
Сили оборони України отримають зброю на 5 млрд доларів

Україна не залишиться без військової допомоги
Джерело:  El Pais

Генсек НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що до кінця 2025 року українські воїни отримають військову допомогу на суму 5 млрд доларів. Що важливо розуміти, це відбудеться у межах механізму PURL. 

Головні тези:

  • PURL — це спільна програма США та НАТО, що дає можливість Україні отримувати американську зброю коштом країн-союзників.
  • Кожного місяця Україна отримає озброєння на 1 млрд доларів. 

Україна не залишиться без військової допомоги

За словами Рютте, лідери Європи забезпечили суттєвий внесок в оборону України протягом останніх кількох років.

Однак головна проблема полягає в тому, що є певні ресурси, які можуть бути отримані лише від США.

На цьому тлі генсек НАТО офіційно підтвердив, що Трамп погодився забезпечити фінансування американської зброї Канадою та європейськими союзниками.

Як зазначив Рютте, Сили оборони України кожного місяця отримують озброєння близько на 1 млрд доларів.

Він похвалив рішення Іспанії долучитися до механізму PURL.

Ми на шляху до постачання всієї зброї до України. Але це стосується не лише ініціативи PURL. Є також чеська ініціатива щодо боєприпасів, а також зусилля Литви та Данії щодо закупівлі обладнання оборонної промисловості в України.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Він також додав, що європейські союзники продовжаться постачати обладнання Україні з власних запасів, попри те, що ці запаси вичерпуються.

