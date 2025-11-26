Хто зірвав надання Україні ракет Tomahawk — дані ЗМІ
Категорія
Політика
Дата публікації

Хто зірвав надання Україні ракет Tomahawk — дані ЗМІ

Віткофф і Путін
Джерело:  The Wall Street Journal

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, саме спецпредставник президента США Стів Віткофф де-факто зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, давши поради помічнику російського диктатора Юрію Ушакову.

Головні тези:

  • Віткофф добивався проведення переговорів між Трампом та Путіним.
  • Він також умисно підлаштував, що це сталося напередодні візиту Зеленського.

Україна не отримала Tomahawk через Віткоффа?

Журналісти звертають увагу на те, що з витоку запису розмови Віткоффа з Ушаковим стало відомо, що спецпредставник президента США зробив фактично все можливе, щоб ЗСУ не отримали далекобійні американські ракети.

До прикладу, Віткофф закликав Путіна привітати Трампа із досягненням мирної угоди в Газі — такий жест повинен був загасити лють очільника Білого дому до російського диктатора.

Варто зазначити, що цей план дійсно спрацював.

Окрім того, наголошується, що Віткофф був автором ідеї влаштувати телефонну розмову між Трампом та Путіним напередодні візиту українського лідера Володимира Зеленського.

Зеленський поїхав до Вашингтона, сподіваючись, що Трамп санкціонує передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, зброї, яка поставить багато російських цілей під приціл Києва. Але під час розмови 16 жовтня Путін попередив Трампа, що відправка Tomahawk призведе до ескалації війни та зашкодить відносинам між США та Росією, за словами Ушакова, — пояснює видання.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Росію треба добивати". Військовий Шуклінов закликає Україну до вирішального ривка
Петро Шуклінов
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп висунув умову для нової зустрічі зі Зеленським
The White House
Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України отримають зброю на 5 млрд доларів
Україна не залишиться без військової допомоги

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?