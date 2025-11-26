Згідно з даними видання The Wall Street Journal, саме спецпредставник президента США Стів Віткофф де-факто зірвав постачання крилатих ракет Tomahawk Україні, давши поради помічнику російського диктатора Юрію Ушакову.
Головні тези:
- Віткофф добивався проведення переговорів між Трампом та Путіним.
- Він також умисно підлаштував, що це сталося напередодні візиту Зеленського.
Україна не отримала Tomahawk через Віткоффа?
Журналісти звертають увагу на те, що з витоку запису розмови Віткоффа з Ушаковим стало відомо, що спецпредставник президента США зробив фактично все можливе, щоб ЗСУ не отримали далекобійні американські ракети.
До прикладу, Віткофф закликав Путіна привітати Трампа із досягненням мирної угоди в Газі — такий жест повинен був загасити лють очільника Білого дому до російського диктатора.
Варто зазначити, що цей план дійсно спрацював.
Окрім того, наголошується, що Віткофф був автором ідеї влаштувати телефонну розмову між Трампом та Путіним напередодні візиту українського лідера Володимира Зеленського.
