"Росію треба добивати". Військовий Шуклінов закликає Україну до вирішального ривка

Український військовослужбовець та журналіст Петро Шуклінов уважно проаналізував хід загарбницької війни Росії проти України та дійшов висновку, що жодна з цілей диктатора Путіна — військова чи гуманітарна — на кінець 2025 року не реалізована. Окрім того, ситуація для ворога суттєво погіршилася. Це означає, що Україна має всі шанси на перемогу, попри те, що її намагаються переконати у протилежному.

Шуклінов порівняв "план" Росії з "результатом", який вона отримала

ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ

◾️ Росія втратила:

Знищена вся регулярна армія РФ (була 900 000+, з них під 300 000 сухопутні професійні війська) та вся сучасна військова техніка, включно зі старими запасами на складах.

◾️ Росія отримала:

Україна розбудувала найсильнішу армію в Європі. Першою в світі створила Сили безпілотних систем. Щомісяця від 2000 до 3000 БПЛА та ракет наносять удари по території РФ, чого ніколи в історії не було. Крім того, частка власної зброї вже більша за 50%. Паралельно Європейський Союз вкладає сотні мільярдів в переозброєння.

ДЕНАЦИФІКАЦІЯ

◾️ Росія втратила:

Підтримка російських наративів (вєлікая атєчєствєнная, гєоргієвская лєнтачка, бєссмєртний полк і так далі) до 2022 могла досягати 15%. Наразі коливається в межах похибки навіть в російськомовних районах країни.

◾️ Росія отримала:

Українці в результаті агресії стали масово підтримувати все, повʼязане з історичною боротьбою за свободу: від УПА та Бандери до переосмислення СРСР — тепер це період окупації України. Тотальне національне відновлення і правильні наративи (Друга світова, День памʼяті і так далі).

НЕЙТРАЛІТЕТ УКРАЇНИ

◾️ Росія втратила:

До 2022 ідея нейтралітету була достатньо поширеною серед українців, могла досягати 25%. Перспективи приєднання України до НАТО були максимально туманними. Крім того, ніякої військової загрози з боку України для Росії не існувало. Слабка армія, відсутність сучасного озброєння. Ніяких дронів та ракет щоночі по Росії.

◾️ Росія отримала:

Українці більше не розглядають нейтралітет як форму існування. Військові договори з десятками країни, власне виробництво сучасної зброї, велика та боєздатна армія, власні далекобійні ракети та дрони, інтеграція в НАТО прописана в Конституції та є основною метою у зовнішній політиці.

ЗАХОПЛЕННЯ УКРАЇНИ

◾️ Росія втратила:

Москва розраховувала швидко захопити Київ та встановити маріонетковий режим. Втім війна розтягнулась на роки і коштувала колапсу російської економіки. Всі ресурси, накопичені росіянами за більше ніж 30 років, спалені на війну — що офіційно визнав Мінфін РФ.

◾️ Росія отримала:

З 2014 і по сьогодні (за десять років війни) росіяни захопили і утримують менше 18% території України (з Кримом). Навіть значна частина Донбасу перебуває під контролем України. З сучасною динамікою, росіянам знадобиться від 400 до 600 років, щоб захопити всю Україну і втілити задум.

СТАТУС В СВІТІ ТА ВИЗНАННЯ ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ

◾️ Росія втратила

Російська економіка мала шалений вплив на Європу та світ. Спільні підприємства з найбагатшими корпораціями світу. Спільне виробництво та проекти по всьому світу. Російська економіка динамічно розвивалась, суспільство — збагачувалось. Росія монопольно контролювала багато ринків в окремих сегментах. Все це безнадійно втрачено.

◾️ Росія отримала:

Обвал торгових стосунків, санкції, ембарго та вивід капіталу з РФ. Росія втратила ключові для себе міжнародні торгові зв’язки. Все, що будувалось десятками років, занепало й втратило сенс. Росія більше не за столом великих справ. Не заробляє гроші. Стрімко біднішає та деградує. А Крим російським визнали лише кілька маріонеткових утворень.

РОСІЙСЬКА МОВА ТА РОСІЙСЬКА ЦЕРКВА

◾️ Росія втратила

Широка підтримка УПЦ МП (РПЦвУ) та мільйони російськомовних українців — це реальність січня 2022 року. Високий вплив російської культури на українське суспільство.

◾️ Росія отримала:

УПЦ МП в Україні фактично заборонена. Кількість приходів постійно зменшується. Вжиток мови Росії також сильно обвалився. Російська культура майже не користується попитом. Соромно навіть обговорювати щось російське.

МІФ ПРО НЕПЕРЕМОЖНІСТЬ РОСІЇ

◾️ Росія втратила:

На початок 2022 року російська армія вважалась однією з найсильніших в світі. На цьому базувалась впевненість росіян про швидке захоплення України. Ідея про те, що росіян можна перемогти на полі бою, вважалась безглуздою. А ймовірну атаку на територію РФ вважали самогубством. Флот РФ в Чорному морі вважався непереборною силою.

◾️ Росія отримала:

Тисячі росіян опинились в полоні. Кількість трупів та поранених росіян перетнула позначку в мільйон. Чорноморського флоту фактично більше не існує, флагман знищений. Росіяни програли битву за Чорне море, не змогли організувати морську блокаду України.

Битва за Київ — поразка російської армії. Битва за Чернігів, Суми та Харків — поразка. Битва за Херсон, Миколаїв та Одесу — поразка. Росія не змогла захопити жодного обласного центру України, послідовно програвши війну за кожен. Остання спроба — окупація Херсону — закінчилась втечею російської армії.

Один з кричущих епізодів війни — це поразка елітного російського десанту, розгромленого під Гостомелем. Покинуті напризволяще, десантники не мали жодного шансу вижити в оточенні. А з гелікоптерів, атакувавших Київ, українці тепер роблять сувеніри-трофеї.

Багатомісячна операція на Курщині та похід ПВК Вагнер на Москву підкреслили слабкість російського режиму. Міф про силу Росії зник. Як і повага в світі.

На 2025 рік найбільше досягнення всієї колись великої російської армії — це захоплення містечка чи села на Донбасі. Для цього Путін особисто проводить включення. Але про захоплення України вже не йдеться — Росія слабка.

ДЕГРАДАЦІЯ ВИМОГ РОСІЇ

Існує міф, що умови Росії постійно зростають. Це неправда.

Якщо підсумувати, на початок 2022 року Росія планувала повну капітуляцію України, захоплення Києва та повний контроль над Україною — політично, військово, економічно. Цей план — бліцкріг — розвалився майже одразу.

Але росіяни все ще відчували, що можуть перемогти. Тому у Стамбулі у 2022 році вимагали скоротити ЗСУ до 80 000.

В 2025 році в "плані 28" в Кремлі вже не проти 600 000 в ЗСУ. Також вже не йде мова про обмеження у військовій техніці (було тільки 300 танків, РСЗВ з дальністю тільки 40 км і так далі).

Крім того, порівняно з 2022 роком, Росія більше не просить Україну визнати окуповані території російськими.

Росія також бере зобов’язання законодавчо пообіцяти більше не нападати на Україну та Європу (як би смішно це не звучало. Втім в 2022 році таких обіцянок не було).

Також Росія погодилась, що 100 млрд дол її заморожених активів підуть на відбудову України. В 2022 році, звісно, про це мови не йшло.

Крім того, "план 28", розроблений росіянами, більше не згадує ні УПЦ МП (РПЦвУ), ні російську мову. Тепер росіянам підійде, якщо Україна (в межах ЄС) затвердить "правила релігійної толерантності та захисту мов меншин".

Також Росія погодилась, що Україна отримає гарантії безпеки від Заходу. В 2022 такого не було.

Тобто від року в рік вимоги Росії, навпаки, зменшуються — під тиском поразок на фронті, санкцій та занепаду економіки. А про початкові цілі "СВО" тепер згадують без уточнень.