Посланець Трампа заявив про "успішні" перемовини з командою Путіна

25 листопада спеціальний посланець президента США з питань врегулювання російсько-української війни Ден Дрісколл знаходиться в Абу-Дабі, де проводить зустрічі з російською делегацію. Наразі міністр Сухопутних військ США позитивно оцінює перші результати переговорів.

Що відомо про перемовини делегацій США та РФ

Журналісти звертають увагу на те, що ця зустріч відбувається після того, як українська та американська делегації провели зустріч у Женеві і створили нову мирну угоду на 19 пунктів.

Саме цей документ новий спецпосланець Трампа обговорює з членами команди Путіна 25 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

З заявою з цього приводу виступив речник Дрісколла — підполковник Джефф Толберт:

Міністр Дрісколл і його команда проводять переговори з російською делегацією з метою досягнення тривалого миру в Україні. Переговори проходять успішно, і ми залишаємося оптимістичними. Поширити

Окрім того, вказано, що Дрісколл регулярно повідомляє про хід переговорів усім членам команди Трампа.

Також шириться інформація про те, що українська делегація на чолі з начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим також перебуває в Абу-Дабі і проводить переговори як з американськими, так і з російськими командами.

Однак ГУР ці дані поки офіційно не підтвердило.