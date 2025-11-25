У Білому домі стався розкол і почався хаос через позицію щодо України
Команда Трампа досі не обрала чітку позицію
Джерело:  The Telegraph

Згідно з даними видання The Telegraph, команда американського лідера Дональда Трампа розсварилася через новий мирний план для завершення війни РФ проти України. На боці Києва — шеф американської дипломатії Марко Рубіо, а в опозицію до нього та вимог Києва — віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Головні тези:

  •  Рубіо спочатку “відключили” від врегулювання російсько-української війни.
  • Однак після його залучення до мирного процесу — Київ отримав шанс на справедливу угоду.

Команда Трампа досі не обрала чітку позицію

Венс стверджує, що нібито сприймає російсько-українські війну такою, яка вона є.

Він переконаний, що в України немає жодного шансу розгромити армію РФ, тому саме, вона, мовляв, повинна йти на поступки.

Соратник Трампа уперто ігнорує той факт, що саме Україна — жертва війни, а Росія — агресор.

Що стосується Марко Рубіо, то він вважає російського диктатора Володимира Путіна "гангстером" й закликає діяти відповідно.

Якийсь час Венсу вдавалося зберігати в Білому домі антиукраїнські настрої. До прикладу, саме він дзвонив Володимиру Зеленському, щоб викласти умови 28-пунктного мирного плану.

Віцепрезидент США ігнорував той факт, що цей план — фактично список побажань Кремля.

Все змінилося лише тоді, коли у мирний процес втрутився Марко Рубіо.

Весь день панував повний хаос — різні частини Білого дому не розуміли, що відбувається. Рубіо увійшов у процес і був змушений розвертати ситуацію назад. По суті, це був план Віткоффа і Кушнера. Рубіо опинився в непростій позиції.

