Згідно з даними видання The Telegraph, команда американського лідера Дональда Трампа розсварилася через новий мирний план для завершення війни РФ проти України. На боці Києва — шеф американської дипломатії Марко Рубіо, а в опозицію до нього та вимог Києва — віцепрезидент США Джей Ді Венс.
Головні тези:
- Рубіо спочатку “відключили” від врегулювання російсько-української війни.
- Однак після його залучення до мирного процесу — Київ отримав шанс на справедливу угоду.
Команда Трампа досі не обрала чітку позицію
Венс стверджує, що нібито сприймає російсько-українські війну такою, яка вона є.
Він переконаний, що в України немає жодного шансу розгромити армію РФ, тому саме, вона, мовляв, повинна йти на поступки.
Соратник Трампа уперто ігнорує той факт, що саме Україна — жертва війни, а Росія — агресор.
Що стосується Марко Рубіо, то він вважає російського диктатора Володимира Путіна "гангстером" й закликає діяти відповідно.
Якийсь час Венсу вдавалося зберігати в Білому домі антиукраїнські настрої. До прикладу, саме він дзвонив Володимиру Зеленському, щоб викласти умови 28-пунктного мирного плану.
Віцепрезидент США ігнорував той факт, що цей план — фактично список побажань Кремля.
Все змінилося лише тоді, коли у мирний процес втрутився Марко Рубіо.
