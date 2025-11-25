Понад 50% регіонів Росії зіткнулися з дефіцитом бюджету
Понад 50% регіонів Росії зіткнулися з дефіцитом бюджету

Кремль
Read in English
Джерело:  online.ua

Згідно з останніми даними, аж 56 російських регіонів Росії уже відчувають на собі дефіцит бюджету. Окрім того, вказано, що за підсумками січня-вересня поточного року сукупний показник становив 169,2 млрд руб (близько 1,19 млрд дол США).

Головні тези:

  • Наприкінці 2025 року економіка Росії може перейти до падіння.
  • На це вказують дуже багато фактів, які свідчать про загальне ускладнення економічної ситуації.

Росіяни дедалі частіше відчувають на собі наслідки війни

Про нові серйозні проблеми у країнці-агресорці повідомляють опозиційні російські ЗМІ.

За їхніми словами, ключова причина — зростання витрат на 14,6% в 2025 році при зростанні доходів на 6,9%.

Що важливо розуміти, це і порівнянні з тим же періодом минулого року — до 16 трлн руб.

Найбільший дефіцит в абсолютному вираженні зафіксовано в Кемеровській (43,9 млрд руб.) та Іркутській (41,1 млрд) областях, а також в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (38 млрд).

Ба більше, вказано, що високий показник відзначається в Тюменській, Новосибірській та Нижньогородській областях.

Попри це, окремі регіони показали профіцит бюджету.

У столиці Росії протягом останніх 9 місяців він сягнув у 269,4 млрд руб., у Санкт-Петербурзі — 47,9 млрд, а в Татарстані — 43,9 млрд.

