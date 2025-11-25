Понад 50% регіонів Росії зіткнулися з дефіцитом бюджету

Згідно з останніми даними, аж 56 російських регіонів Росії уже відчувають на собі дефіцит бюджету. Окрім того, вказано, що за підсумками січня-вересня поточного року сукупний показник становив 169,2 млрд руб (близько 1,19 млрд дол США).
Головні тези:
- Наприкінці 2025 року економіка Росії може перейти до падіння.
- На це вказують дуже багато фактів, які свідчать про загальне ускладнення економічної ситуації.
Росіяни дедалі частіше відчувають на собі наслідки війни
Про нові серйозні проблеми у країнці-агресорці повідомляють опозиційні російські ЗМІ.
За їхніми словами, ключова причина — зростання витрат на 14,6% в 2025 році при зростанні доходів на 6,9%.
Що важливо розуміти, це і порівнянні з тим же періодом минулого року — до 16 трлн руб.
Ба більше, вказано, що високий показник відзначається в Тюменській, Новосибірській та Нижньогородській областях.
Попри це, окремі регіони показали профіцит бюджету.
У столиці Росії протягом останніх 9 місяців він сягнув у 269,4 млрд руб., у Санкт-Петербурзі — 47,9 млрд, а в Татарстані — 43,9 млрд.
