Згідно з останніми даними, аж 56 російських регіонів Росії уже відчувають на собі дефіцит бюджету. Окрім того, вказано, що за підсумками січня-вересня поточного року сукупний показник становив 169,2 млрд руб (близько 1,19 млрд дол США).

Росіяни дедалі частіше відчувають на собі наслідки війни

Про нові серйозні проблеми у країнці-агресорці повідомляють опозиційні російські ЗМІ.

За їхніми словами, ключова причина — зростання витрат на 14,6% в 2025 році при зростанні доходів на 6,9%.

Що важливо розуміти, це і порівнянні з тим же періодом минулого року — до 16 трлн руб.

Найбільший дефіцит в абсолютному вираженні зафіксовано в Кемеровській (43,9 млрд руб.) та Іркутській (41,1 млрд) областях, а також в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (38 млрд).

Ба більше, вказано, що високий показник відзначається в Тюменській, Новосибірській та Нижньогородській областях.

Попри це, окремі регіони показали профіцит бюджету.