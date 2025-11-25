Более 50% регионов России столкнулись с дефицитом бюджета

Согласно последним данным, 56 российских регионов России уже испытывают на себе дефицит бюджета. Кроме того, указано, что по итогам января-сентября текущего года совокупный показатель составил 169,2 млрд руб (около 1,19 млрд долл. США).

Россияне все чаще ощущают на себе последствия войны

О новых серьезных проблемах в стране-агрессорке сообщают оппозиционные российские СМИ.

По их словам, ключевая причина — рост расходов на 14,6% в 2025 году при росте доходов на 6,9%.

Что важно понимать, это сравнимо с тем же периодом прошлого года — до 16 трлн руб.

Наибольший дефицит в абсолютном выражении зафиксирован в Кемеровской (43,9 млрд. руб.) и Иркутской (41,1 млрд.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (38 млрд.). Поделиться

Более того, указано, что высокий показатель отмечается в Тюменской, Новосибирской и Нижегородской областях.

Несмотря на это отдельные регионы показали профицит бюджета.