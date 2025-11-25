Более 50% регионов России столкнулись с дефицитом бюджета

Согласно последним данным, 56 российских регионов России уже испытывают на себе дефицит бюджета. Кроме того, указано, что по итогам января-сентября текущего года совокупный показатель составил 169,2 млрд руб (около 1,19 млрд долл. США).
Главные тезисы
- В конце 2025 года экономика России может перейти к падению.
- На это указывают очень многие факты, свидетельствующие об общем усложнении экономической ситуации.
Россияне все чаще ощущают на себе последствия войны
О новых серьезных проблемах в стране-агрессорке сообщают оппозиционные российские СМИ.
По их словам, ключевая причина — рост расходов на 14,6% в 2025 году при росте доходов на 6,9%.
Что важно понимать, это сравнимо с тем же периодом прошлого года — до 16 трлн руб.
Более того, указано, что высокий показатель отмечается в Тюменской, Новосибирской и Нижегородской областях.
Несмотря на это отдельные регионы показали профицит бюджета.
В столице России за последние 9 месяцев он достиг в 269,4 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 47,9 млрд, а в Татарстане — 43,9 млрд. рублей.
