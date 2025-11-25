Более 50% регионов России столкнулись с дефицитом бюджета
Категория
Экономика
Дата публикации

Более 50% регионов России столкнулись с дефицитом бюджета

Россияне все чаще ощущают на себе последствия войны
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Согласно последним данным, 56 российских регионов России уже испытывают на себе дефицит бюджета. Кроме того, указано, что по итогам января-сентября текущего года совокупный показатель составил 169,2 млрд руб (около 1,19 млрд долл. США).

Главные тезисы

  • В конце 2025 года экономика России может перейти к падению.
  • На это указывают очень многие факты, свидетельствующие об общем усложнении экономической ситуации.

Россияне все чаще ощущают на себе последствия войны

О новых серьезных проблемах в стране-агрессорке сообщают оппозиционные российские СМИ.

По их словам, ключевая причина — рост расходов на 14,6% в 2025 году при росте доходов на 6,9%.

Что важно понимать, это сравнимо с тем же периодом прошлого года — до 16 трлн руб.

Наибольший дефицит в абсолютном выражении зафиксирован в Кемеровской (43,9 млрд. руб.) и Иркутской (41,1 млрд.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (38 млрд.).

Более того, указано, что высокий показатель отмечается в Тюменской, Новосибирской и Нижегородской областях.

Несмотря на это отдельные регионы показали профицит бюджета.

В столице России за последние 9 месяцев он достиг в 269,4 млрд руб., в Санкт-Петербурге — 47,9 млрд, а в Татарстане — 43,9 млрд. рублей.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Шокирующий провал". Эксперт указал на главный страх Путина
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Как у Путина реагируют на обновленный мирный план — данные инсайдеров
Путин может отклонить обновленный мирный план
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон анонсировал введение иностранных войск в Украину
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?