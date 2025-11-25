Макрон анонсировал введение иностранных войск в Украину
Макрон анонсировал введение иностранных войск в Украину

Макрон
Read in English
Читати українською
Источник:  RTL

Французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что после подписания мирного соглашения между Украиной и Россией официально начнется процесс размещения "сил обеспечения безопасности" вдали от линии фронта, в таких городах, как Киев или Одесса.

Главные тезисы

  • В составе этих войск будут солдаты Франции, Британии и Турции.
  • Процесс будет реализовываться в рамках межправительственной коалиции, а не через НАТО.

Введение иностранных войск в Украину — что известно

По словам Макрона, в их состав войдут солдаты Франции, Британии и Турции.

Ключевая задача таких войск — подготовка украинских сил и обеспечения безопасности — аналогична тому, как страны НАТО уже помогают государствам на восточном фланге Североатлантического союза.

Французский лидер обратил внимание на то, что этот процесс будет осуществляться в рамках межправительственной коалиции, а не НАТО.

Кроме того, указано, что около двадцати союзников Украины настроены внести свой вклад — на суше, на море или в воздухе.

Не может быть устойчивого мира, если украинскую армию ограничит в ее возможностях обороняться и сдерживать любую агрессию.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Следует отметить, что с идентичным заявлением выступил и лидер Чехии Петр Павел.

Он призвал не допустить повторения Мюнхенского договора с Украиной, когда Германия, Великобритания, Франция и Италия договорились между собой о том, что Чехословакия должна отдать Адольфу Гитлеру Судетскую область.

Больше по теме

