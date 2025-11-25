Команды Зеленского и Трампа согласовали ключевые пункты мирного соглашения

Утром 25 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации достигли общего понимания главных условий мирного соглашения, которое обсуждалось в Женеве.
Главные тезисы
- Встречи между командами Зеленского и Трампа способствуют урегулированию войны.
- Ожидается визит президента Украины в Вашингтон для достижения финального соглашения.
Умеров раскрыл новые детали мирного процесса
Как отметил Секретарь СНБО, команда украинского лидера Владимира Зеленского ценит продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями.
Отдельно Рустем Умеров выделил неизменные усилия президента США Дональда Трампа, которые он прилагает для завершения российской войны.
По словам секретаря СНБО, официальный Киев рассчитывает на организацию визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
Ожидается, что это произойдет в ближайшую дату в ноябре.
Главная цель визита — завершить финальные этапы и достичь договоренности с американским лидером Дональдом Трампом.
