Команды Зеленского и Трампа согласовали ключевые пункты мирного соглашения
Категория
Политика
Дата публикации

Рустем Умеров
Читати українською

Утром 25 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская и американская делегации достигли общего понимания главных условий мирного соглашения, которое обсуждалось в Женеве.

Главные тезисы

  • Встречи между командами Зеленского и Трампа способствуют урегулированию войны.
  • Ожидается визит президента Украины в Вашингтон для достижения финального соглашения.

Как отметил Секретарь СНБО, команда украинского лидера Владимира Зеленского ценит продуктивные и конструктивные встречи в Женеве между украинской и американской делегациями.

Отдельно Рустем Умеров выделил неизменные усилия президента США Дональда Трампа, которые он прилагает для завершения российской войны.

Наши делегации достигли общего понимания ключевых условий соглашения, оговоренных в Женеве. Теперь мы рассчитываем на поддержку наших европейских партнеров в дальнейших шагах.

По словам секретаря СНБО, официальный Киев рассчитывает на организацию визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

Ожидается, что это произойдет в ближайшую дату в ноябре.

Главная цель визита — завершить финальные этапы и достичь договоренности с американским лидером Дональдом Трампом.

