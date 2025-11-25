4 российский дроны залетели в Молдову и Румынию

Утром 25 ноября глава государства Владимир Зеленский обратил внимание международного сообщества на то, что новая масштабная атака России на этот раз вновь не ограничилась территорией Украины. Так, согласно последним данным, по меньшей мере 4 российских дрона залетели в Молдову и Румынию.
Главные тезисы
- Зеленский в очередной раз призвал союзников к усилению украинской ПВО.
- Только в Киеве известно уже о 6 погибших.
Зеленский раскрыл подробности новой атаки РФ
Как отметил украинский лидер, в эту ночь враг применил 22 ракеты разных типов, в том числе аэробалистические, и более 460 дронов, из которых большинство — российско-иранские шахеды.
Глава государства подчеркнул, что сейчас в столице Украины — на местах российских ударов — работают сотрудники ГСЧС.
Главными целями для врага этой ночью стали Киев и область. Зафиксировано много повреждений жилых домов и гражданской инфраструктуры.
Кроме того под удары врага попали Днепровщина, Харьковщина, Черниговщина и Черкасщина. Россия традиционно целилась по энергетике и всему, что обеспечивает нормальную жизнь.
