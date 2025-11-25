Вранці 25 листопада глава держави Володимир Зеленський звернув увагу міжнародної спільноти на те, що нова масштабна атак Росії цього разу знову не обмежилася територією України. Так, згідно з останніми даними, щонайменше 4 російські дрони залетіли до Молдови та Румунії.

Зеленський розкрив подробиці нової атаки РФ

Як зазначив український лідер, протягом цієї ночі ворог застосував 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість — російсько-іранські шахеди.

Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів — Молдови та Румунії, є точний час прольотів. Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави наголосив, що наразі у столиці України — на місцях російських ударів — працюють співробітники ДСНС.

Головними цілями для ворога цієї ночі стали Київ та область. Зафіксовано багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури.

Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі — жодного військового сенсу, — наголосив Зеленський. Поширити

Окрім того, під удари ворога потрапили Дніпровщина, Харківщина, Чернігівщина та Черкащина. Росія традиційно цілилися по енергетиці і всьому, що забезпечує нормальне життя.