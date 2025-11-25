7 людей загинули в Києві та області внаслідок атак Росії

Протягом ночі 25 листопада російські загарбники здійснювали повітряний напад на Київ та область, використовуючи ударні дрони й ракети. У столиці України станом на 09:25 відомо вже про 6 загиблих. У Білій Церкві наразі повідомляють про ще одну жертву.

Київ та область знову під ударами Росії

Як повідомляє ДСНС України, у столиці наразі відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих, серед яких одна дитина.

Окрім того, наголошується, що 18 цивільних вдалося врятувати.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Наразі підрозділи ДСНС залучені до ліквідації наслідків, також надають допомогу потерпілим.

Згідно з останніми даними, психологічну підтримку отримали 57 осіб.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Святошинський район: внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано, — йдеться в заяві ДСНС України. Поширити

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Також вказано, що в Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі, а це означає, що кількість жертв у Києві може зрости.

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Білоцерківську громаду Київської області загинула людина, також поранення отримала 14-річна дівчина.

Противник здійснював атаку ракетами та дронами. Через падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Окрім того, росіяни били по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.

Рятувальники евакуювали 46 осіб з 4-поверхівки та її підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття. Поширити