7 людей загинули в Києві та області внаслідок атак Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

7 людей загинули в Києві та області внаслідок атак Росії

ДСНС України
Київ 25 листопада
Read in English

Протягом ночі 25 листопада російські загарбники здійснювали повітряний напад на Київ та область, використовуючи ударні дрони й ракети. У столиці України станом на 09:25 відомо вже про 6 загиблих. У Білій Церкві наразі повідомляють про ще одну жертву.

Головні тези:

  • Працівники ДСНС змогли врятувати десятки людей.
  • Кількість жертв може зрости, адже триває розбір завалів.

Київ та область знову під ударами Росії

Як повідомляє ДСНС України, у столиці наразі відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих, серед яких одна дитина.

Окрім того, наголошується, що 18 цивільних вдалося врятувати.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Наразі підрозділи ДСНС залучені до ліквідації наслідків, також надають допомогу потерпілим.

Згідно з останніми даними, психологічну підтримку отримали 57 осіб.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Святошинський район: внаслідок влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу ліквідовано, — йдеться в заяві ДСНС України.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Також вказано, що в Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі, а це означає, що кількість жертв у Києві може зрости.

Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Білоцерківську громаду Київської області загинула людина, також поранення отримала 14-річна дівчина.

Противник здійснював атаку ракетами та дронами. Через падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Окрім того, росіяни били по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.

Рятувальники евакуювали 46 осіб з 4-поверхівки та її підвального приміщення, яке мешканці використовували як укриття.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
140 млрд євро для України. Чому Бельгія стала на заваді
Бельгія боїться реакції Росії та наслідків для своєї країни
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Блазні Путіна". Премʼєр Баварії публічно присоромив АдН
Премʼєр Баварії вказав на симпатиків Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна окреслила свої "червоні лінії" для завершення війни
Христина Гайовишин

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?