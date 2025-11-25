7 людей загинули в Києві та області внаслідок атак Росії

Протягом ночі 25 листопада російські загарбники здійснювали повітряний напад на Київ та область, використовуючи ударні дрони й ракети. У столиці України станом на 09:25 відомо вже про 6 загиблих. У Білій Церкві наразі повідомляють про ще одну жертву.
Головні тези:
- Працівники ДСНС змогли врятувати десятки людей.
- Кількість жертв може зрости, адже триває розбір завалів.
Київ та область знову під ударами Росії
Як повідомляє ДСНС України, у столиці наразі відомо про 6 загиблих та 14 постраждалих, серед яких одна дитина.
Окрім того, наголошується, що 18 цивільних вдалося врятувати.
Наразі підрозділи ДСНС залучені до ліквідації наслідків, також надають допомогу потерпілим.
Згідно з останніми даними, психологічну підтримку отримали 57 осіб.
Також вказано, що в Печерському та Дніпровському районах триває розбір конструкцій у житлових багатоповерхівках та у гаражному кооперативі, а це означає, що кількість жертв у Києві може зрости.
Внаслідок масованої комбінованої атаки Росії на Білоцерківську громаду Київської області загинула людина, також поранення отримала 14-річна дівчина.
Противник здійснював атаку ракетами та дронами. Через падіння ворожих цілей у Білій Церкві пошкоджено багатоповерхівки.
Окрім того, росіяни били по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах.
