7 человек погибли в Киеве и области из-за атак России
Категория
Украина
Дата публикации

7 человек погибли в Киеве и области из-за атак России

ДСНС Украины
Киев и область снова под ударами России
Read in English
Читати українською

Ночью 25 ноября российские захватчики совершали воздушное нападение на Киев и область, используя ударные дроны и ракеты. В столице Украины по состоянию на 09:25 известно уже о шести погибших. В Белой Церкви сообщают об одной жертве.

Главные тезисы

  • Сотрудники ГСЧС смогли спасти десятки человек.
  • Количество жертв может возрасти, ведь продолжается разбор завалов.

Киев и область снова под ударами России

Как сообщает ГСЧС Украины, в столице известно о 6 погибших и 14 пострадавших, среди которых один ребенок.

Кроме того, указано, что 18 гражданских удалось спасти.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В настоящее время подразделения ГСЧС привлечены к ликвидации последствий, также оказывают помощь пострадавшим.

Согласно последним данным, психологическую поддержку получили 57 человек.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Святошинский район: в результате попадания рядом с 4-этажным складским зданием обнаружены тела 4 погибших, еще 3 человека ранены. Пожар ликвидирован, — сказано в заявлении ГСЧС Украины.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Также отмечено, что в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе, а это значит, что количество жертв в Киеве может возрасти.

В результате массированной комбинированной атаки России на Белоцерковскую общину Киевской области погиб человек, также ранения получила 14-летняя девушка.

Противник совершал атаку ракетами и дронами. Из-за падения вражеских целей в Белой Церкви повреждены многоэтажки.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кроме того, россияне били по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.

Спасатели эвакуировали 46 человек из 4-этажки и ее подвального помещения, которое жильцы использовали в качестве укрытия.

Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

Кристина Гайовишин

