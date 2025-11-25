7 человек погибли в Киеве и области из-за атак России

Ночью 25 ноября российские захватчики совершали воздушное нападение на Киев и область, используя ударные дроны и ракеты. В столице Украины по состоянию на 09:25 известно уже о шести погибших. В Белой Церкви сообщают об одной жертве.
Главные тезисы
- Сотрудники ГСЧС смогли спасти десятки человек.
- Количество жертв может возрасти, ведь продолжается разбор завалов.
Киев и область снова под ударами России
Как сообщает ГСЧС Украины, в столице известно о 6 погибших и 14 пострадавших, среди которых один ребенок.
Кроме того, указано, что 18 гражданских удалось спасти.
В настоящее время подразделения ГСЧС привлечены к ликвидации последствий, также оказывают помощь пострадавшим.
Согласно последним данным, психологическую поддержку получили 57 человек.
Также отмечено, что в Печерском и Днепровском районах продолжается разбор конструкций в жилых многоэтажках и в гаражном кооперативе, а это значит, что количество жертв в Киеве может возрасти.
В результате массированной комбинированной атаки России на Белоцерковскую общину Киевской области погиб человек, также ранения получила 14-летняя девушка.
Противник совершал атаку ракетами и дронами. Из-за падения вражеских целей в Белой Церкви повреждены многоэтажки.
Кроме того, россияне били по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам.
