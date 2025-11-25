Білий дім натякає на блокування поставок зброї для України
Білий дім натякає на блокування поставок зброї для України

США можуть остаточно заблокувати поставки зброї для України
Read in English
Джерело:  Fox News

Речниця Білого дому Керолайн Левітт почала стверджувати, що Сполучені Штати "не можуть" нескінченно постачати зброю для потреб України, оскільки президент США Дональд Трамп, мовляв, хоче, щоб російська війна врешті завершилася.

Головні тези:

  • Президент США знову посилює тиск на українську владу для завершення війни.
  • Напруженість у відносинах між Вашингтоном та Києвом може мати значний вплив на ситуацію.

США можуть остаточно заблокувати поставки зброї для України

Як запевняє Керолайн Левітт, Дональд Трамп "витратив колосальну кількість часу та енергії" на пошуки шляхів врегулювання війни Росії проти України.

Саме тому, мовляв, президент США заслуговує на вдячність за свої зусилля.

Речниця Білого дому вкотре повторила, що головною метою американського лідера є припинення вбивств та остаточне завершення війни.

За словами Левітт, розчарування Дональда Трамп безпосередньо відображає настрої американського народу з цього приводу.

Спікерка Білого дому зазначила: попри те, що президент США "припинив фінансування цієї війни", Сполучені Штати продовжують надсилати або продавати Україні значні обсяги озброєння через механізми НАТО.

Ми не можемо робити це нескінченно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася, — заявила Левітт.

До слова, раніше у ЗМІ ширилася інформація про те, що команда Трампа таємно шантажує українську владу.

Насамперед йшлося про те, що Штати погрожують зупинити обмін розвідданими, якщо Київ не згодиться на їхній “мирний план”.

