ЄС планує ввести додаткові санкції проти "тіньового флоту" Росії — коли саме
ЄС планує ввести додаткові санкції проти "тіньового флоту" Росії — коли саме

Європейський Союз розглядає можливість введення додаткових санкцій проти тих, хто сприяє діяльності так званого "тіньового флоту" Росії.

Євросоюз введе нові санкції проти тіньового фдоту РФ

За інформацією агентства Bloomberg, на зустрічі 20 листопада міністри закордонних справ ЄС розглядають можливість посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна "тіньового флоту", щоб боротись з цими кораблями.

Міністри обговорюють, "що ще ми можемо зробити з "тіньовим флотом", оскільки він дійсно впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни", — сказала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на зустріч у четвер.

У документі, поширеному перед зустріччю та з яким ознайомилось агентство Bloomberg, Польща запропонувала нові правила та координацію, зокрема щодо таких складних питань, як дозвіл владі підніматися на борт судна.

Згідно з документом, ЄС провів широку дипломатичну роботу з державами, які реєструють судна, і "значною мірою домігся успіху" в переконанні багатьох з них скасувати реєстрацію цих суден.

Варшава також запропонувала залучити портові та прибережні держави, а також організації, які сприяють діяльності суден "тіньового флоту".

Будь-які нові заходи, що обговорюються, стануть частиною 20-го пакета санкцій ЄС, заявили джерела, які висловилися на умовах анонімності.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро каже, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.

