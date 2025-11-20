ЄС планує ввести додаткові санкції проти "тіньового флоту" Росії — коли саме

Європейський Союз розглядає можливість введення додаткових санкцій проти тих, хто сприяє діяльності так званого "тіньового флоту" Росії.
Головні тези:
- ЄС розглядає можливість введення додаткових санкцій проти тих, хто сприяє діяльності “тіньового флоту” Росії.
- Європейський Союз обговорює посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна 'тіньового флоту', для боротьби з цим явищем.
- Польща запропонувала нові правила та координацію для більш ефективної боротьби з 'тіньовим флотом', і ЄС вже досяг успіху у цьому напрямку.
Євросоюз введе нові санкції проти тіньового фдоту РФ
За інформацією агентства Bloomberg, на зустрічі 20 листопада міністри закордонних справ ЄС розглядають можливість посилення взаємодії з країнами, які реєструють судна "тіньового флоту", щоб боротись з цими кораблями.
Міністри обговорюють, "що ще ми можемо зробити з "тіньовим флотом", оскільки він дійсно впливає на доходи Росії для фінансування цієї війни", — сказала глава дипломатії ЄС Кая Каллас, прибувши на зустріч у четвер.
У документі, поширеному перед зустріччю та з яким ознайомилось агентство Bloomberg, Польща запропонувала нові правила та координацію, зокрема щодо таких складних питань, як дозвіл владі підніматися на борт судна.
Варшава також запропонувала залучити портові та прибережні держави, а також організації, які сприяють діяльності суден "тіньового флоту".
Будь-які нові заходи, що обговорюються, стануть частиною 20-го пакета санкцій ЄС, заявили джерела, які висловилися на умовах анонімності.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро каже, що у ЄС розраховують фіналізувати 20-й пакет санкцій проти Росії до кінця 2025 року.
