ЕС планирует ввести дополнительные санкции против "теневого флота" России — когда именно

Европейский Союз рассматривает возможность введения дополнительных санкций против тех, кто способствует деятельности так называемого "теневого флота" России.

Евросоюз введет новые санкции против теневого флота РФ

По информации агентства Bloomberg, на встрече 20 ноября министры иностранных дел ЕС рассматривают возможность усиления взаимодействия со странами, регистрирующими суда "теневого флота", чтобы бороться с этими кораблями.

Министры обсуждают, "что еще мы можем сделать с "теневым флотом", поскольку он действительно влияет на доходы России для финансирования этой войны", — сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, прибыв на встречу в четверг.

В документе, распространенном перед встречей и с которым ознакомилось агентство Bloomberg, Польша предложила новые правила и координацию, в частности, по таким сложным вопросам, как разрешение властям подниматься на борт судна.

Согласно документу, ЕС провел широкую дипломатическую работу с государствами, регистрирующими суда, и "в значительной степени добился успеха" в убеждении многих из них отменить регистрацию этих судов.

Варшава также предложила привлечь портовые и прибрежные государства, а также организации, способствующие деятельности судов "теневого флота".

Любые обсуждаемые новые меры станут частью 20-го пакета санкций ЕС, заявили источники, которые высказались на условиях анонимности.