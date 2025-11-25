Белый дом намекает на блокировку поставок оружия для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Белый дом намекает на блокировку поставок оружия для Украины

США могут окончательно заблокировать поставки оружия для Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт начала утверждать, что Соединенные Штаты "не могут" бесконечно поставлять оружие для нужд Украины, поскольку президент США Дональд Трамп, мол, хочет, чтобы российская война наконец-то завершилась.

Главные тезисы

  • Президент США снова усиливает давление на украинские власти для завершения войны.
  • Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Киевом может оказать значительное влияние на ситуацию.

США могут окончательно заблокировать поставки оружия для Украины

Как уверяет Кэролайн Левитт, Дональд Трамп "израсходовал колоссальное количество времени и энергии" на поиски путей урегулирования войны России против Украины.

Именно поэтому, мол, президент США заслуживает благодарность за свои усилия.

Представитель Белого дома в очередной раз повторила, что главной целью американского лидера является прекращение убийств и окончательное завершение войны.

По словам Левитт, разочарование Дональда Трамп напрямую отражает настроения американского народа на этот счет.

Спикер Белого дома отметила: несмотря на то, что президент США "прекратил финансирование этой войны", Соединенные Штаты продолжают посылать или продавать Украине значительные объемы вооружения через механизмы НАТО.

Мы не можем делать это бесконечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась, — заявила Левитт.

К слову, ранее в СМИ распространялась информация о том, что команда Трампа тайно шантажирует украинские власти.

В первую очередь речь шла о том, что Штаты угрожают остановить обмен разведданными, если Киев не согласится на их мирный план.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС планирует ввести дополнительные санкции против "теневого флота" России — когда именно
танкер
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Готовятся к "шоку". Россию накроет новая волна инфляции
Россияне столкнутся с обострением инфляции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
7 человек погибли в Киеве и области из-за атак России
ДСНС Украины
Киев и область снова под ударами России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?