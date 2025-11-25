Белый дом намекает на блокировку поставок оружия для Украины

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт начала утверждать, что Соединенные Штаты "не могут" бесконечно поставлять оружие для нужд Украины, поскольку президент США Дональд Трамп, мол, хочет, чтобы российская война наконец-то завершилась.

США могут окончательно заблокировать поставки оружия для Украины

Как уверяет Кэролайн Левитт, Дональд Трамп "израсходовал колоссальное количество времени и энергии" на поиски путей урегулирования войны России против Украины.

Именно поэтому, мол, президент США заслуживает благодарность за свои усилия.

Представитель Белого дома в очередной раз повторила, что главной целью американского лидера является прекращение убийств и окончательное завершение войны.

По словам Левитт, разочарование Дональда Трамп напрямую отражает настроения американского народа на этот счет.

Спикер Белого дома отметила: несмотря на то, что президент США "прекратил финансирование этой войны", Соединенные Штаты продолжают посылать или продавать Украине значительные объемы вооружения через механизмы НАТО.

Мы не можем делать это бесконечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась, — заявила Левитт. Поделиться

К слову, ранее в СМИ распространялась информация о том, что команда Трампа тайно шантажирует украинские власти.