Команди Зеленського і Трампа узгодили ключові пункти мирної угоди
Політика
Дата публікації

Команди Зеленського і Трампа узгодили ключові пункти мирної угоди

Рустем Умєров
Зеленський і Трамп
Вранці 25 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська та американська делегації досягли спільного розуміння щодо головний умов мирної угоди, яка обговорювалася у Женеві.

Головні тези:

  • Продуктивні зустрічі між командами Зеленського і Трампа сприяють урегулюванню війни.
  • Очікується візит президента України до Вашингтона для досягнення фінальної угоди.

Умєров розкрив нові деталі мирного процесу

Як зазначив секретар РНБО, команда українського лідера Володимира Зеленського цінує продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями.

Окремо Рустем Умєров виділив незмінні зусилля президента США Дональда Трампа, які він докладає до завершення російської війни.

Наші делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер ми розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів у подальших кроках.

Рустем Умєров

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

За словами секретаря РНБО, наразі офіційний Київ розраховує на організацію візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Очікується, що це станеться у найближчу можливу дату в листопаді.

Головна мета візиту — завершити фінальні етапи та досягти домовленості з американським лідером Дональдом Трампом.

Категорія
Політика
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Україна
Дата публікації
