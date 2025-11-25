Команди Зеленського і Трампа узгодили ключові пункти мирної угоди

Вранці 25 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив, що українська та американська делегації досягли спільного розуміння щодо головний умов мирної угоди, яка обговорювалася у Женеві.
Головні тези:
- Продуктивні зустрічі між командами Зеленського і Трампа сприяють урегулюванню війни.
- Очікується візит президента України до Вашингтона для досягнення фінальної угоди.
Умєров розкрив нові деталі мирного процесу
Як зазначив секретар РНБО, команда українського лідера Володимира Зеленського цінує продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями.
Окремо Рустем Умєров виділив незмінні зусилля президента США Дональда Трампа, які він докладає до завершення російської війни.
За словами секретаря РНБО, наразі офіційний Київ розраховує на організацію візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
Очікується, що це станеться у найближчу можливу дату в листопаді.
Головна мета візиту — завершити фінальні етапи та досягти домовленості з американським лідером Дональдом Трампом.
