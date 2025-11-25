Україна уразила унікальний російський літак А-60 — фото та відео

Вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно уразили один з двох унікальних експериментальних літаків А-60. Що важливо розуміти, А-60 — літаюча лабораторія на базі радянського літака Іл-76МД для дослідження лазерної зброї. У її “горбі” знаходиться лазерна установка, потужністю 1 мегават.

Українські воїни звітують про ураження важливих російських цілей

З метою ослаблення воєнно-економічного та наступального потенціалів Росії підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем здійснили нові важливі операції.

Для цього вони використали реактивні БпЛА “Барс” і крилаті ракети “Нептун”.

Під потужні удари України потрапили стратегічні об’єкти ворога, зокрема, у Таганрозі Ростовської області РФ був успішно уражений Авіаремонтний завод “ТАНТК ім. Г.М. Берієва”, а також підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» — «Атлант Аеро».

Внаслідок атак прогриміли гучні вибухи, почалися пожежі на території об'єктів.

Під час удару по заводу “ТАНТК ім. Г.М. Берієва” ймовірно уражено експериментальний літак А-60. Також дане підприємство здійснює ремонт і модернізацію літаків ДРЛВ А-50 та російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Поширити

Ба більше, вказано, що українські війська завдали ударів по нафтовому терміналу “Шесхаріс” у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї РФ