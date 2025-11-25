Україна уразила унікальний російський літак А-60 — фото та відео

Вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно уразили один з двох унікальних експериментальних літаків А-60. Що важливо розуміти, А-60 — літаюча лабораторія на базі радянського літака Іл-76МД для дослідження лазерної зброї. У її “горбі” знаходиться лазерна установка, потужністю 1 мегават.
Головні тези:
- А-60 є авіаційним варіантом носія мегаватного лазера, що планувалося вивести в космос як 17Ф19Д “Скіф-Д”.
- Ба більше, уражено низку інших важливих стратегічних об’єктів ворога.
Українські воїни звітують про ураження важливих російських цілей
З метою ослаблення воєнно-економічного та наступального потенціалів Росії підрозділи Ракетних військ і артилерії у взаємодії зі Силами спеціальних операцій , берегових ракетних військ ВМС та Сил безпілотних систем здійснили нові важливі операції.
Для цього вони використали реактивні БпЛА “Барс” і крилаті ракети “Нептун”.
Під потужні удари України потрапили стратегічні об’єкти ворога, зокрема, у Таганрозі Ростовської області РФ був успішно уражений Авіаремонтний завод “ТАНТК ім. Г.М. Берієва”, а також підприємства з виробництва БпЛА «Молнія» — «Атлант Аеро».
Внаслідок атак прогриміли гучні вибухи, почалися пожежі на території об'єктів.
Ба більше, вказано, що українські війська завдали ударів по нафтовому терміналу “Шесхаріс” у Новоросійську, а також нафтопереробному заводу “Туапсинський” у Краснодарському краї РФ
