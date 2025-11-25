Українські воїни ліквідували ще 1120 російських окупантів

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще одну іншу важливу ціль армії РФ.
Головні тези:
- Почався 1 371 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Загалом протягом 25 листопада на фронті відбулося 183 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 25 листопада 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.11.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 167 570 (+1 120) осіб
танків — 11 368 (+2) од.
бойових броньованих машин — 23 624 (+4) од.
артилерійських систем — 34 644 (+18) од.
РСЗВ — 1 549 (+0) од.
засоби ППО — 1 250 (+2) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 84 217 (+448) од.
крилаті ракети — 3 981 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 68 118 (+112) од.
спеціальна техніка — 4 006 (+3) од.
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 68 авіаційних ударів, скинувши при цьому 140 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 4334 обстріли, з них 73 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6137 дрони-камікадзе.
