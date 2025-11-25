Украинские воины ликвидировали еще 1120 российских оккупантов

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну другую важную цель армии РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 25 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 167 570 (+1 120) человек

танков — 11 368 (+2) ед.

боевых бронированных машин — 23 624 (+4) ед.

артиллерийских систем — 34 644 (+18) ед.

РСЗО — 1 549 (+0) ед.

средства ПВО — 1250 (+2) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 84 217 (+448) ед.

крылатые ракеты — 3 981 (+0) ед.

корабли/катера — 28 (+0) ед.

подлодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 68 118 (+112) ед.

специальная техника — 4006 (+3) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6137 дроны-камикадзе.