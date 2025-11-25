Украинские воины ликвидировали еще 1120 российских оккупантов
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали еще 1120 российских оккупантов

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 25 ноября 2025 года
Read in English
Читати українською

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще одну другую важную цель армии РФ.

Главные тезисы

  • Начался 1371 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего в течение 25 ноября на фронте произошло 183 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 25 ноября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 167 570 (+1 120) человек

  • танков — 11 368 (+2) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 624 (+4) ед.

  • артиллерийских систем — 34 644 (+18) ед.

  • РСЗО — 1 549 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1250 (+2) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 347 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 84 217 (+448) ед.

  • крылатые ракеты — 3 981 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 68 118 (+112) ед.

  • специальная техника — 4006 (+3) ед.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 68 авиационных ударов, сбросив при этом 140 управляемых авиабомб.

Кроме этого, совершил 4334 обстрела, из них 73 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6137 дроны-камикадзе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Белый дом намекает на блокировку поставок оружия для Украины
США могут окончательно заблокировать поставки оружия для Украины
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
4 российский дроны залетели в Молдову и Румынию
Владимир Зеленский
4 российский дроны залетели в Молдову и Румынию
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ПВО обезвредила 14 ракет и 438 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО за 24-25 ноября

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?