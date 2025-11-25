ПВО обезвредила 14 ракет и 438 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Отчет работы ПВО за 24-25 ноября
В ночь 24-25 ноября Россия осуществляла воздушное нападение на объекты критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. В общей сложности речь идет о 22 вражеских ракетах и 464 БпЛА разных типов.

Главные тезисы

  • Всего сбито/подавлено 452 российских воздушных целей.
  • Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БПЛА на 15 локациях.

Отчет работы ПВО за 24-25 ноября

В течение ночи российские захватчики использовали для атак на Украину:

  • 464 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

  • 4 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал» (район пуска: Рязанская обл. –РФ);

  • 7 крылатых ракет Искандер-К (районы пусков: Курская обл. — РФ);

  • 8 крылатых ракет "Калибр" (из акватории Черного моря);

  • 3 баллистических ракет "Искандер-М" (район пуска: Брянская обл. — РФ).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 452 воздушных целей:

  • 438 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 «Кинжал»;

  • 5 крылатых ракет Искандер-К;

  • 5 крылатых ракет Калибр;

  • 3 баллистические ракеты Искандер-М.

Зафиксировано попадание ракет и 26 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

