ППО знешкодила 14 ракет та 438 дронів під час нової атаки РФ
ППО знешкодила 14 ракет та 438 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Read in English

Протягом ночі 24-25 листопада Росія здійснювала повітряний напад на об'єкти критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом йдеться про 22 ворожі ракет та 464 БпЛА різних типів.

Головні тези:

  • Загалом збито/подавлено 452 російські повітряні цілі.
  • Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Звіт роботи ППО за 24-25 листопада

Протягом ночі російські загарбники використовували для атаки на Україну:

  • 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Шаталово, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

  • 4 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» (район пуску: Рязанська обл. –РФ);

  • 7 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська обл. — РФ);

  • 8 крилатих ракет "Калібр" (із акваторії Чорного моря);

  • 3 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська обл. — РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:

  • 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

  • 5 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 5 крилатих ракет Калібр;

  • 3 балістичні ракети Іскандер-М.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

