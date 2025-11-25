Украина поразила уникальный российский самолет А-60 — фото и видео

Утром 25 ноября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно поразили один из двух уникальных экспериментальных самолетов А-60. Что важно понимать, А-60 – летающая лаборатория на базе советского самолета Ил-76МД для исследования лазерного оружия. В ее "горбе" находится лазерная установка, мощностью 1 мегаватт.

Украинские воины отчитываются о поражении важных российских целей

В целях ослабления военно-экономического и наступательного потенциалов России подразделения Ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с Силами специальных операций, береговых ракетных войск ВМС и Сил беспилотных систем совершили новые важные операции.

Для этого они использовали реактивные БПЛА "Барс" и крылатые ракеты "Нептун".

Под мощные удары Украины попали стратегические объекты врага, в частности, в Таганроге Ростовской области РФ был успешно поражен Авиаремонтный завод ТАНТК им.Г.М.

В результате атак прогремели громкие взрывы, начались пожары на территории объектов.

Во время удара по заводу "ТАНТК им. Г.М. Бериева" вероятно поражен экспериментальный самолет А-60. Также данное предприятие производит ремонт и модернизацию самолетов ДРЛВ А-50 и российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Поделиться

Более того, указано, что украинские войска нанесли удары по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске, а также нефтеперерабатывающему заводу "Туапсинский" в Краснодарском крае РФ