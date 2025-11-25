Макрон анонсував введення іноземних військ в Україну
Макрон анонсував введення іноземних військ в Україну

Макрон
Джерело:  RTL

Французький лідер Еммануєль Макрон повідомив, що після підписання мирної угоди між Україною та Росією — офіційно розпочнеться процес розміщення "сил гарантування безпеки" далеко від лінії фронту, у таких містах, як Київ або Одеса.

Головні тези:

  • У складі цих військ будуть солдати Франції, Британії та Туреччини.
  • Процес буде реалізовуватися у межах міжурядової коаліції, а не через НАТО.

Введення іноземних військ в Україну — що відомо

За словами Макрона, до їхнього складу увійдуть солдати Франції, Британії та Туреччина.

Ключове завдання таких військ — підготовка українських сил і забезпечення безпеки — аналогічно тому, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.

Французький лідер звернув увагу на те, що цей процес буде здійснюватися у межах міжурядової коаліції, а не НАТО.

Окрім того, наголошується, що близько двадцяти союзників України налаштовані зробити свій внесок — на суші, на морі або в повітрі.

Не може бути стійкого миру, якщо українську армію обмежать у її можливостях оборонятися і стримувати будь-яку агресію.

Еммануєль Макрон

Еммануєль Макрон

Президент Франції

Варто зазначити, що з ідентичною заявою виступив і лідер Чехії Петр Павел.

Він закликав не допустити повторення Мюнхенського договору з Україною, коли Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія домовилися між собою про те, що Чехословаччина має віддати Адольфу Гітлеру Судетську область.

