Макрон анонсував введення іноземних військ в Україну

Французький лідер Еммануєль Макрон повідомив, що після підписання мирної угоди між Україною та Росією — офіційно розпочнеться процес розміщення "сил гарантування безпеки" далеко від лінії фронту, у таких містах, як Київ або Одеса.

Введення іноземних військ в Україну — що відомо

За словами Макрона, до їхнього складу увійдуть солдати Франції, Британії та Туреччина.

Ключове завдання таких військ — підготовка українських сил і забезпечення безпеки — аналогічно тому, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.

Французький лідер звернув увагу на те, що цей процес буде здійснюватися у межах міжурядової коаліції, а не НАТО.

Окрім того, наголошується, що близько двадцяти союзників України налаштовані зробити свій внесок — на суші, на морі або в повітрі.

Не може бути стійкого миру, якщо українську армію обмежать у її можливостях оборонятися і стримувати будь-яку агресію. Еммануєль Макрон Президент Франції

Варто зазначити, що з ідентичною заявою виступив і лідер Чехії Петр Павел.