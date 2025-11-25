Макрон анонсував введення іноземних військ в Україну

Французький лідер Еммануєль Макрон повідомив, що після підписання мирної угоди між Україною та Росією — офіційно розпочнеться процес розміщення "сил гарантування безпеки" далеко від лінії фронту, у таких містах, як Київ або Одеса.
Головні тези:
- У складі цих військ будуть солдати Франції, Британії та Туреччини.
- Процес буде реалізовуватися у межах міжурядової коаліції, а не через НАТО.
Введення іноземних військ в Україну — що відомо
За словами Макрона, до їхнього складу увійдуть солдати Франції, Британії та Туреччина.
Ключове завдання таких військ — підготовка українських сил і забезпечення безпеки — аналогічно тому, як країни НАТО вже допомагають державам на східному фланзі Альянсу.
Французький лідер звернув увагу на те, що цей процес буде здійснюватися у межах міжурядової коаліції, а не НАТО.
Окрім того, наголошується, що близько двадцяти союзників України налаштовані зробити свій внесок — на суші, на морі або в повітрі.
Варто зазначити, що з ідентичною заявою виступив і лідер Чехії Петр Павел.
Він закликав не допустити повторення Мюнхенського договору з Україною, коли Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія домовилися між собою про те, що Чехословаччина має віддати Адольфу Гітлеру Судетську область.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-