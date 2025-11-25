Як у Путіна реагують на оновлений мирний план — дані інсайдерів

Згідно з даними інформагенції Bloomberg, команді російського диктатора Володимира Путіна не сподобався мирний план щодо України, який був оновлений та вдосконалений під час перемовин української та американської делегацій у Женеві.

Путін може відхилити оновлений мирний план

Анонімні джерела розкрили нові подробиці у контексті зустрічей в Абу-Дабі між міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом і російською делегацією.

Як уже згадувалося раніше, Дрісколл планував ознайомити команду російського диктатора Володимира Путіна з вдосконаленим документ, основою для якого став 28-пунктний "мирний план" США.

Що важливо розуміти, після зустрічі в Женеві його скоротили до 19 пунктів, видаливши звідти низку суперечливих умов.

За словами інсайдерів, російські посадовці вже назвали "безперспективним" оновлений документ.

Що саме не сподобалося членам команди Путіна — наразі не розкривається.

