Як у Путіна реагують на оновлений мирний план — дані інсайдерів
Категорія
Політика
Дата публікації

Як у Путіна реагують на оновлений мирний план — дані інсайдерів

Путін
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними інформагенції Bloomberg, команді російського диктатора Володимира Путіна не сподобався мирний план щодо України, який був оновлений та вдосконалений під час перемовин української та американської делегацій у Женеві.

Головні тези:

  • Наразі невідомо, що саме не сподобалося команді Путіна.
  • Оновлений мирний план бережуть від “зливів” у ЗМІ.

Путін може відхилити оновлений мирний план

Анонімні джерела розкрили нові подробиці у контексті зустрічей в Абу-Дабі між міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом і російською делегацією.

Як уже згадувалося раніше, Дрісколл планував ознайомити команду російського диктатора Володимира Путіна з вдосконаленим документ, основою для якого став 28-пунктний "мирний план" США.

Що важливо розуміти, після зустрічі в Женеві його скоротили до 19 пунктів, видаливши звідти низку суперечливих умов.

За словами інсайдерів, російські посадовці вже назвали "безперспективним" оновлений документ.

Що саме не сподобалося членам команди Путіна — наразі не розкривається.

Як уже згадувалося раніше, українська та американська делегації на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, однак суперечливі з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.

Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця офіційно підтвердив журналістам, що нову мирну угоду бережуть від "зливів".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Білий дім натякає на блокування поставок зброї для України
США можуть остаточно заблокувати поставки зброї для України
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команди Зеленського і Трампа узгодили ключові пункти мирної угоди
Рустем Умєров
Зеленський і Трамп
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація навколо Мирнограда загострюється — що замислила армія РФ
Десантно-штурмові війська ЗСУ
Що відбувається навколо Мирнограда

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?