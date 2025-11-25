Як у Путіна реагують на оновлений мирний план — дані інсайдерів

Згідно з даними інформагенції Bloomberg, команді російського диктатора Володимира Путіна не сподобався мирний план щодо України, який був оновлений та вдосконалений під час перемовин української та американської делегацій у Женеві.
Головні тези:
- Наразі невідомо, що саме не сподобалося команді Путіна.
- Оновлений мирний план бережуть від “зливів” у ЗМІ.
Путін може відхилити оновлений мирний план
Анонімні джерела розкрили нові подробиці у контексті зустрічей в Абу-Дабі між міністром Сухопутних військ США Деном Дрісколлом і російською делегацією.
Як уже згадувалося раніше, Дрісколл планував ознайомити команду російського диктатора Володимира Путіна з вдосконаленим документ, основою для якого став 28-пунктний "мирний план" США.
Що важливо розуміти, після зустрічі в Женеві його скоротили до 19 пунктів, видаливши звідти низку суперечливих умов.
За словами інсайдерів, російські посадовці вже назвали "безперспективним" оновлений документ.
Що саме не сподобалося членам команди Путіна — наразі не розкривається.
Як уже згадувалося раніше, українська та американська делегації на переговорах у Женеві розробили нову мирну угоду на 19 пунктів, однак суперечливі з політичного погляду питання залишили на розсуд президентів обох країн.
Заступник глави МЗС України Сергій Кислиця офіційно підтвердив журналістам, що нову мирну угоду бережуть від "зливів".
