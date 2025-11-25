Ситуація навколо Мирнограда загострюється — що замислила армія РФ

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ попереджає, що російські загарбники мають намір перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Головна мета ворога наразі — оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.
Головні тези:
- Українські захисники блокують намагання росіян накопичити сили на цій ділянці фронту.
- Протягом останніх 25 днів у Покровську вдалося знищити 388 солдатів РФ.
Що відбувається навколо Мирнограда
Станом на сьогодні Десантно-штурмові війська роблять все можливе, щоб заблокувати рух російських окупантів в районі Красного Лимана.
Щоб зупинити російських загарбників — ДШВ посилюють своє угруповання у місті для захисту південних околиць.
На цій ділянці фронту ворог намагається накопичувати особовий склад для здійснення нових штормів.
За словами самих окупантів, напередодні штурму вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Вони не були забезпечені ні їжею, ні водою.
