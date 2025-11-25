Ситуація навколо Мирнограда загострюється — що замислила армія РФ

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ попереджає, що російські загарбники мають намір перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Головна мета ворога наразі — оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.

Що відбувається навколо Мирнограда

Станом на сьогодні Десантно-штурмові війська роблять все можливе, щоб заблокувати рух російських окупантів в районі Красного Лимана.

Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони. Поширити

Щоб зупинити російських загарбників — ДШВ посилюють своє угруповання у місті для захисту південних околиць.

На цій ділянці фронту ворог намагається накопичувати особовий склад для здійснення нових штормів.

На північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих — колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів. Поширити

За словами самих окупантів, напередодні штурму вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Вони не були забезпечені ні їжею, ні водою.