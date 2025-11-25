Ситуація навколо Мирнограда загострюється — що замислила армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Ситуація навколо Мирнограда загострюється — що замислила армія РФ

Десантно-штурмові війська ЗСУ
Що відбувається навколо Мирнограда
Read in English

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ попереджає, що російські загарбники мають намір перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом та Покровськом. Головна мета ворога наразі — оточити місто, рухаючись в бік населених пунктів Рівне та Світле.

Головні тези:

  • Українські захисники блокують намагання росіян накопичити сили на цій ділянці фронту.
  • Протягом останніх 25 днів у Покровську вдалося знищити 388 солдатів РФ.

Що відбувається навколо Мирнограда

Станом на сьогодні Десантно-штурмові війська роблять все можливе, щоб заблокувати рух російських окупантів в районі Красного Лимана.

Північну частину Мирнограду росіяни нагамаються штурмувати малими піхотними групами. Ворог рухається цілодобово, а для коригування свого переміщення використовує повітряні дрони.

Щоб зупинити російських загарбників — ДШВ посилюють своє угруповання у місті для захисту південних околиць.

На цій ділянці фронту ворог намагається накопичувати особовий склад для здійснення нових штормів.

На північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти імені гетьмана Петра Сагайдачного взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих — колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів.

За словами самих окупантів, напередодні штурму вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Вони не були забезпечені ні їжею, ні водою.

Після затримання наші оборонці надали полоненим всі необхідні умови та допомогу, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Білий дім натякає на блокування поставок зброї для України
США можуть остаточно заблокувати поставки зброї для України
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила унікальний російський літак А-60 — фото та відео
Генштаб ЗСУ
Українські воїни звітують про ураження важливих російських цілей
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команди Зеленського і Трампа узгодили ключові пункти мирної угоди
Рустем Умєров
Зеленський і Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?