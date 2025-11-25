Ситуация вокруг Мирнограда накаляется — что задумала армия РФ

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ предупреждает, что российские захватчики намерены перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Главная цель врага — окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.
Главные тезисы
- Украинские защитники блокируют попытки россиян накопить силы на этом участке фронта.
- За последние 25 дней в Покровске удалось уничтожить 388 солдат РФ.
Что происходит вокруг Мирнограда
Сейчас Десантно-штурмовые войска делают все возможное, чтобы заблокировать движение российских оккупантов в районе Красного Лимана.
Чтобы остановить российских захватчиков, ДШВ усиливают свою группировку в городе для защиты южных окраин.
На этом участке фронта враг пытается накапливать личный состав для осуществления новых штормов.
По словам самих оккупантов, накануне штурма они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Они не были снабжены ни едой, ни водой.
