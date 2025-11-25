Ситуация вокруг Мирнограда накаляется — что задумала армия РФ

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ предупреждает, что российские захватчики намерены перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Главная цель врага — окружить город, двигаясь в сторону населенных пунктов Ровно и Светлое.

Что происходит вокруг Мирнограда

Сейчас Десантно-штурмовые войска делают все возможное, чтобы заблокировать движение российских оккупантов в районе Красного Лимана.

Северную часть Мирнограда россияне пытаются штурмовать малыми пехотными группами. Враг двигается круглосуточно, а для корректировки своего перемещения использует воздушные дроны. Поделиться

Чтобы остановить российских захватчиков, ДШВ усиливают свою группировку в городе для защиты южных окраин.

На этом участке фронта враг пытается накапливать личный состав для осуществления новых штормов.

На северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного взяла в плен четырех российских оккупантов, пытавшихся штурмовать город. Трое из задержанных — бывшие заключенные, вышедшие на свободу благодаря подписанию военных контрактов. Поделиться

По словам самих оккупантов, накануне штурма они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Они не были снабжены ни едой, ни водой.