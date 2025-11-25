Как у Путина реагируют на обновленный мирный план — данные инсайдеров

Согласно данным информагентства Bloomberg, команде российского диктатора Владимира Путина не понравился мирный план по Украине, который был обновлен и усовершенствован во время переговоров украинской и американской делегаций в Женеве.

Путин может отклонить обновленный мирный план

Анонимные источники раскрыли новые подробности в контексте встреч в Абу-Даби между министром Сухопутных войск США Дэном Дрисколлом и российской делегацией.

Как уже упоминалось ранее, Дрисколл планировал ознакомить команду российского диктатора Владимира Путина с усовершенствованным документом, основой для которого стал 28-пунктный "мирный план" США.

Что важно понимать, после встречи в Женеве его сократили до 19 пунктов, удалив ряд противоречивых условий.

По словам инсайдеров, российские чиновники уже назвали "бесперспективным" обновленный документ.

Что именно не понравилось членам команды Путина — пока не раскрывается.

Как уже упоминалось ранее, украинская и американская делегации на переговорах в Женеве разработали новое мирное соглашение на 19 пунктов, однако спорные с политической точки зрения вопросы оставили на рассмотрение президентов обеих стран.