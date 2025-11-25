Рубіо різко змінив хід переговорів України та США

Як вдалося дізнатися Politico, шеф американської політики Марко Рубіо під час мирних перемовин зміг змінити підхід команди Дональда Трампа до взаємодії з Україною. Це відбулося на тлі обговорення та вдосконалення нового мирного плану.

Рубіо мав найбільший вплив на хід переговорів

За словами анонімних джерел, міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у ролі переговірника виявився аж надто жорстоким і безкомпромісним.

Він висував Україні ультиматуми, намагаючись добитися схвалення нового мирного плану США, який складався з 28 пунктів. Київ до такого підходу не був готовий.

Ситуація різко змінилася, коли до мирних перемовин долучився глава Держдепу Марко Рубіо.

По-перше, команда Трампа скасувала свій дедлайн для України, а саме — згодитися на новий план до 27 листопада.

По-друге, Рубіо вислухав зауваження української делегації та дослухався до них.

Рубіо знайшов спосіб залучити інших представників адміністрації (Трампа — ред.) до роботи в Женеві. Він узгодив розбіжні погляди адміністрації — які були оприлюднені за кілька днів, а в деяких випадках за кілька годин до цього — і скерував їх на тіснішу співпрацю. Поширити

За словами одного з інсайдерів, у Женеві мирний процес врешті-решт пішов в правильному напрямку.