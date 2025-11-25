Рубіо різко змінив хід переговорів України та США

Як вдалося дізнатися Politico, шеф американської політики Марко Рубіо під час мирних перемовин зміг змінити підхід команди Дональда Трампа до взаємодії з Україною. Це відбулося на тлі обговорення та вдосконалення нового мирного плану.
Головні тези:
- Жорсткий підхід Ден Дрісколла був замінений більш конструктивним з боку Марко Рубіо.
- Скасування дедлайну для України та врахування її зауважень — результат дій держсекретаря.
Рубіо мав найбільший вплив на хід переговорів
За словами анонімних джерел, міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл у ролі переговірника виявився аж надто жорстоким і безкомпромісним.
Він висував Україні ультиматуми, намагаючись добитися схвалення нового мирного плану США, який складався з 28 пунктів. Київ до такого підходу не був готовий.
Ситуація різко змінилася, коли до мирних перемовин долучився глава Держдепу Марко Рубіо.
По-перше, команда Трампа скасувала свій дедлайн для України, а саме — згодитися на новий план до 27 листопада.
По-друге, Рубіо вислухав зауваження української делегації та дослухався до них.
За словами одного з інсайдерів, у Женеві мирний процес врешті-решт пішов в правильному напрямку.
