Рубио резко изменил ход переговоров Украины и США
Категория
Политика
Дата публикации

Рубио имел наибольшее влияние на ход переговоров
Источник:  Politico

Как удалось узнать Politico, шеф американской политики Марко Рубио во время мирных переговоров сумел изменить подход команды Дональда Трампа к взаимодействию с Украиной. Это произошло на фоне обсуждения и усовершенствования нового мирного плана.

Главные тезисы

  • Жесткий подход Дэн Дрисколла был заменен более конструктивным со стороны Марко Рубио.
  • Отмена дедлайна для Украины и учет ее замечаний – результат стараний госсекретаря.

По словам анонимных источников, министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в роли переговорщика оказался слишком жестоким и бескомпромиссным.

Он выдвигал Украине ультиматумы, пытаясь добиться одобрения нового мирного плана США из 28 пунктов. Киев к такому подходу не был готов.

Ситуация резко изменилась, когда к мирным переговорам присоединился глава Госдепа Марко Рубио.

Во-первых, команда Трампа отменила свой дедлайн для Украины, а именно — согласиться на новый план до 27 ноября.

Во-вторых, Рубио выслушал замечания украинской делегации и прислушивался к ним.

Рубио нашел способ привлечь других представителей администрации (Трампа — ред.) к работе в Женеве. Он согласовал разногласия администрации — которые были обнародованы за несколько дней, а в некоторых случаях за несколько часов до этого — и направил их на более тесное сотрудничество.

По словам одного из инсайдеров, в Женеве мирный процесс в конце концов пошел в правильном направлении.

Категория
Политика
Дата публикации
Категория
Политика
Дата публикации
Категория
Экономика
Дата публикации
