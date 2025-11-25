Рубио резко изменил ход переговоров Украины и США

Как удалось узнать Politico, шеф американской политики Марко Рубио во время мирных переговоров сумел изменить подход команды Дональда Трампа к взаимодействию с Украиной. Это произошло на фоне обсуждения и усовершенствования нового мирного плана.
Главные тезисы
- Жесткий подход Дэн Дрисколла был заменен более конструктивным со стороны Марко Рубио.
- Отмена дедлайна для Украины и учет ее замечаний – результат стараний госсекретаря.
Рубио имел наибольшее влияние на ход переговоров
По словам анонимных источников, министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл в роли переговорщика оказался слишком жестоким и бескомпромиссным.
Он выдвигал Украине ультиматумы, пытаясь добиться одобрения нового мирного плана США из 28 пунктов. Киев к такому подходу не был готов.
Ситуация резко изменилась, когда к мирным переговорам присоединился глава Госдепа Марко Рубио.
Во-первых, команда Трампа отменила свой дедлайн для Украины, а именно — согласиться на новый план до 27 ноября.
Во-вторых, Рубио выслушал замечания украинской делегации и прислушивался к ним.
По словам одного из инсайдеров, в Женеве мирный процесс в конце концов пошел в правильном направлении.
