Рубио резко изменил ход переговоров Украины и США

Рубио нашел способ привлечь других представителей администрации (Трампа — ред.) к работе в Женеве. Он согласовал разногласия администрации — которые были обнародованы за несколько дней, а в некоторых случаях за несколько часов до этого — и направил их на более тесное сотрудничество.