Согласно данным издания The Telegraph, команда американского лидера Дональда Трампа рассорилась из-за нового мирного плана для завершения войны РФ против Украины. На стороне Киева – шеф американской дипломатии Марко Рубио, а в оппозицию к нему и требованиям Киева – вице-президент США Джей Ди Венс.

Команда Трампа до сих пор не выбрала четкую позицию

Вэнс утверждает, что якобы воспринимает российско-украинскую войну такой, какая она есть.

Он убежден, что у Украины нет никакого шанса разгромить армию РФ, поэтому именно она должна идти на уступки.

Соратник Трампа упорно игнорирует тот факт, что именно Украина — жертва войны, а Россия — агрессор.

Что касается Марко Рубио, он считает российского диктатора Владимира Путина "гангстером" и призывает действовать соответственно.

Какое-то время Венсу удавалось сохранять в Белом доме антиукраинские настроения. Например, именно он звонил Владимиру Зеленскому, чтобы изложить условия 28-пунктного мирного плана.

Вице-президент США игнорировал тот факт, что этот план — фактически список пожеланий Кремля.

Все изменилось только тогда, когда в мирный процесс вмешался Марко Рубио.