Согласно данным издания The Telegraph, команда американского лидера Дональда Трампа рассорилась из-за нового мирного плана для завершения войны РФ против Украины. На стороне Киева – шеф американской дипломатии Марко Рубио, а в оппозицию к нему и требованиям Киева – вице-президент США Джей Ди Венс.
Главные тезисы
- Рубио поначалу “отключили” от урегулирования российско-украинской войны.
- Однако после его привлечения к мирному процессу — Киев получил шанс на справедливое соглашение.
Команда Трампа до сих пор не выбрала четкую позицию
Вэнс утверждает, что якобы воспринимает российско-украинскую войну такой, какая она есть.
Он убежден, что у Украины нет никакого шанса разгромить армию РФ, поэтому именно она должна идти на уступки.
Соратник Трампа упорно игнорирует тот факт, что именно Украина — жертва войны, а Россия — агрессор.
Что касается Марко Рубио, он считает российского диктатора Владимира Путина "гангстером" и призывает действовать соответственно.
Какое-то время Венсу удавалось сохранять в Белом доме антиукраинские настроения. Например, именно он звонил Владимиру Зеленскому, чтобы изложить условия 28-пунктного мирного плана.
Вице-президент США игнорировал тот факт, что этот план — фактически список пожеланий Кремля.
Все изменилось только тогда, когда в мирный процесс вмешался Марко Рубио.
