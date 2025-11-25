В Белом доме произошел раскол и начался хаос из-за позиции относительно Украины
В Белом доме произошел раскол и начался хаос из-за позиции относительно Украины

Команда Трампа до сих пор не выбрала четкую позицию
Источник:  The Telegraph

Согласно данным издания The Telegraph, команда американского лидера Дональда Трампа рассорилась из-за нового мирного плана для завершения войны РФ против Украины. На стороне Киева – шеф американской дипломатии Марко Рубио, а в оппозицию к нему и требованиям Киева – вице-президент США Джей Ди Венс.

Главные тезисы

  • Рубио поначалу “отключили” от урегулирования российско-украинской войны.
  • Однако после его привлечения к мирному процессу — Киев получил шанс на справедливое соглашение.

Команда Трампа до сих пор не выбрала четкую позицию

Вэнс утверждает, что якобы воспринимает российско-украинскую войну такой, какая она есть.

Он убежден, что у Украины нет никакого шанса разгромить армию РФ, поэтому именно она должна идти на уступки.

Соратник Трампа упорно игнорирует тот факт, что именно Украина — жертва войны, а Россия — агрессор.

Что касается Марко Рубио, он считает российского диктатора Владимира Путина "гангстером" и призывает действовать соответственно.

Какое-то время Венсу удавалось сохранять в Белом доме антиукраинские настроения. Например, именно он звонил Владимиру Зеленскому, чтобы изложить условия 28-пунктного мирного плана.

Вице-президент США игнорировал тот факт, что этот план — фактически список пожеланий Кремля.

Все изменилось только тогда, когда в мирный процесс вмешался Марко Рубио.

Весь день царил полный хаос — разные части Белого дома не понимали, что происходит. Рубио вошел в процесс и был вынужден разворачивать ситуацию. По сути это был план Виткоффа и Кушнера. Рубио оказался в непростой позиции.

