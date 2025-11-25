Посланник Трампа заявил об "успешных" переговорах с командой Путина

25 ноября специальный посланник президента США по вопросам урегулирования российско-украинской войны Дэн Дрисколл находится в Абу-Даби, где проводит встречи с российской делегацией. Министр Сухопутных войск США положительно оценивает первые результаты переговоров.
Главные тезисы
- Вашингтон и Москва обсуждают новый мирный план, состоящий из 19 пунктов.
- СМИ утверждают, что в Абу-Даби также находится глава ГУР Кирилл Буданов.
Что известно о переговорах делегаций США и РФ
Журналисты обращают внимание на то, что эта встреча проходит после того, как украинская и американская делегации провели встречу в Женеве и создали новое мирное соглашение на 19 пунктов.
Именно этот документ новый спецпосланник Трампа обсуждает с членами команды Путина 25 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
С заявлением по этому поводу выступил спикер Дрисколла — подполковник Джефф Толберт:
Кроме того, указано, что Дрисколл регулярно сообщает о ходе переговоров всем членам команды Трампа.
Также распространяется информация о том, что украинская делегация во главе с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым находится в Абу-Даби и проводит переговоры как с американскими, так и с российскими командами.
Однако ГУР эти данные пока официально не подтвердило.
