"Россию нужно добивать". Военный Шуклинов призывает Украину к решающему рывку

Украинский военнослужащий и журналист Петр Шуклинов внимательно проанализировали ход захватнической войны России против Украины и пришел к выводу, что ни одна из целей диктатора Путина — военная или гуманитарная — на конец 2025 года не реализована. Кроме того, ситуация для врага существенно ухудшилась. Это значит, что у Украины есть все шансы на победу, несмотря на то, что ее пытаются убедить в обратном.

Шуклинов сравнил "план" России с "результатом", который она получила

ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ

◾️ Россия потеряла:

Уничтожена вся регулярная армия РФ (была 900 000+, из них под 300 000 сухопутных профессиональных войск) и вся современная военная техника, включая старые запасы на складах.

◾️ Россия получила:

Украина построила сильнейшую армию в Европе. Первой в мире создала Силы беспилотных систем. Ежемесячно с 2000 до 3000 БПЛА и ракет наносят удары по территории РФ, чего никогда в истории не было. Кроме того, доля собственного оружия уже больше 50%. Параллельно Европейский Союз вкладывает сотни миллиардов в перевооружение.

ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

◾️ Россия потеряла:

Поддержка российских нарративов (большая аттечественная, георгиевская ленточка, бессмертный полк и так далее) к 2022 г. могла достигать 15%. Сейчас колеблется в пределах погрешности даже в русскоязычных районах страны.

◾️ Россия получила:

Украинцы в результате агрессии стали массово поддерживать все, что связано с исторической борьбой за свободу: от УПА и Бандеры до переосмысления СССР — теперь это период оккупации Украины. Тотальное национальное восстановление и правильные нарративы (Вторая мировая, День памяти и так далее).

НЕЙТРАЛИТЕТ УКРАИНЫ

◾️ Россия потеряла:

К 2022 году идея нейтралитета была достаточно распространенной среди украинцев, могла достигать 25%. Перспективы присоединения Украины к НАТО были максимально туманны. Кроме того, никакой военной угрозы со стороны Украины для России не было. Слабая армия, отсутствие современного вооружения. Никаких дронов и ракет каждую ночь по России.

◾️ Россия получила:

Украинцы больше не рассматривают нейтралитет как форму существования. Военные договоры с десятками стран, собственное производство современного оружия, большая и боеспособная армия, собственные дальнобойные ракеты и дроны, интеграция в НАТО прописана в Конституции и является основной целью во внешней политике.

УВЛЕЧЕНИЕ УКРАИНЫ

◾️ Россия потеряла:

Москва рассчитывала быстро захватить Киев и установить марионеточный режим. Но война растянулась на годы и стоила коллапса российской экономики. Все ресурсы, накопленные россиянами за более 30 лет, сожжены на войну — это официально признано Минфином РФ.

◾️ Россия получила:

С 2014 и по сегодняшний день (за десять лет войны) россияне захватили и удерживают менее 18% территории Украины (с Крымом). Даже значительная часть Донецкой области находится под контролем Украины. С современной динамикой россиянам понадобится от 400 до 600 лет, чтобы захватить всю Украину и воплотить замысел.

СТАТУС В МИРЕ И ПРИЗНАНИЕ ОКУПАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

◾️ Россия потеряла

Российская экономика оказала огромное влияние на Европу и мир. Совместные предприятия с богатейшими корпорациями мира. Совместное производство и проекты по всему миру. Российская экономика динамично развивалась, общество обогащалось. Россия монопольно контролировала многие рынки в отдельных сегментах. Все это безнадежно утрачено.

◾️ Россия получила:

Обвал торговых отношений, санкции, эмбарго и вывод капитала из РФ. Россия лишилась ключевых для себя международных торговых связей. Все, что строилось десятками лет, пришло в упадок и потеряло смысл. Россия больше не за столом больших дел. Не зарабатывает деньги. Стремительно беднеет и деградирует. Крым российским признали лишь несколько марионеточных образований.

РУССКИЙ ЯЗЫК И РОССИЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ

◾️ Россия потеряла

Широкую поддержку УПЦ МП (РПЦвУ) и миллионы русскоязычных украинцев – это реальность января 2022 года. Высокое влияние русской культуры на украинское общество.

◾️ Россия получила:

УПЦ МП в Украине практически запрещена. Число приходов постоянно уменьшается. Употребление языка России также сильно обрушилось. Российская культура почти не пользуется спросом. Стыдно даже обсуждать что-нибудь русское.

МИФ О НЕПОБЕДИМОСТИ РОССИИ

◾️ Россия потеряла:

К началу 2022 года российская армия считалась одной из самых сильных в мире. На этом базировалась уверенность россиян о скором захвате Украины. Идея о том, что россиян можно победить на поле боя, считалась бессмысленной. А вероятную атаку на территорию РФ считали самоубийством. Флот РФ в Черном море считался непобедимой силой.

◾️ Россия получила:

Тысячи россиян оказались в плену. Количество трупов и раненых россиян пересекло отметку в миллион. Черноморского флота практически больше не существует, флагман уничтожен. Россияне проиграли битву за Черное море, не смогли организовать морскую блокаду Украины.

Битва за Киев – поражение российской армии. Битва за Чернигов, Сумы и Харьков – поражение. Битва за Херсон, Николаев и Одессу – поражение. Россия не смогла захватить ни один областной центр Украины, последовательно проиграв войну за каждый. Последняя попытка – оккупация Херсона – закончилась бегством российской армии.

Один из кричащих эпизодов войны – это поражение элитного российского десанта, разгромленного под Гостомелем. Оставленные на произвол судьбы, десантники не имели никакого шанса выжить в окружении. А из вертолетов, атаковавших Киев, украинцы теперь делают сувениры-трофеи.

Многомесячная операция на Курщине и поход ЧВК Вагнер на Москву подчеркнули слабость российского режима. Миф о силе России исчез. Как и уважение в мире.

На 2025 год наибольшее достижение всей некогда великой российской армии – это захват городка или села на Донбассе. Для этого Путин лично производит включение. Но о захвате Украины речь уже не идет — Россия слабая.

ДЕГРАДАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ РОССИИ

Существует миф о том, что условия России постоянно растут. Это неправда.

Если подытожить, к началу 2022 года Россия планировала полную капитуляцию Украины, захват Киева и полный контроль над Украиной — политически, военно, экономически. Этот план – блицкриг – развалился почти сразу.

Но россияне все еще ощущали, что могут победить. Поэтому в Стамбуле в 2022 году потребовали сократить ВСУ до 80 тысяч.

В 2025 году в "плане 28" в Кремле уже не против 600 тысяч в ВСУ. Также уже не идет речь об ограничениях в военной технике (было только 300 танков, РСЗО с дальностью только 40 км и так далее).

Кроме того, по сравнению с 2022 годом Россия больше не просит Украину признать оккупированные территории российскими.

Россия также обязуется законодательно пообещать больше не нападать на Украину и Европу (как бы смешно это ни звучало. Впрочем, в 2022 году таких обещаний не было).

Также Россия согласилась, что 100 млрд долл. ее замороженных активов пойдут на восстановление Украины. В 2022 году, конечно, об этом речи не шло.

Кроме того, "план 28", разработанный россиянами, больше не упоминает ни УПЦ МП (РПЦвУ), ни русский язык. Теперь россиянам подойдет, если Украина (в рамках ЕС) утвердит "правила религиозной терпимости и защиты языков меньшинств".

Россия согласилась, что Украина получит гарантии безопасности от Запада. В 2022 году такого не было.

То есть от года к году требования России, наоборот, уменьшаются — под давлением поражений на фронте, санкций и упадка экономики. А о начальных целях "СВО" теперь упоминают без уточнений.