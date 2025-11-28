Утром 28 ноября представитель российского диктатора Дмитрий Песков официально подтвердил, что США уже передали стране-агрессорке РФ параметры своего мирного плана по завершению российско-украинской войны.
Главные тезисы
- Обновленный мирный план был скорректирован благодаря американо-украинским консультациям в Женеве.
- Россия в целом согласна с перечнем пунктов США, которые могут стать базой для будущего договора по завершению войны.
Россия планирует ознакомиться с новым мирным планом
Стоит отметить, что речь идет о обновленном и усовершенствованном мирном плане, пункты которого были скорректированы во время американо-украинских консультаций в Женеве.
Однако спикер российского диктатора не объяснил, кто именно станет участником этой "встречи" и какие темы будут в центре внимания.
Что важно понимать, накануне глава Кремля Владимир Путин начал утверждать, что финальная версия версии мирного плана до сих пор не сформирована.
Однако он официально подтвердил, что Россия "в целом согласна", что перечень пунктов США по завершению российско-украинской войны может стать базой для будущего договора.
Что важно понимать, 25 ноября американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил своим спецпредставителям — Стиву Виткоффу и Дэну Дрисколлу — финализировать условия проекта "мирного соглашения" с РФ и Украиной.
