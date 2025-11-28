Впервые за последние 60 лет страна-агрессорка Россия упустила возможность отправлять людей в космос из-за аварии на космодроме Байконур — она произошла после запуска корабля "Союз ТС-28".

Россия столкнулась с новой серьезной проблемой

Согласно данным оппозиционных российских СМИ, сразу после запуска корабля "Союз МС-28" на 31-й площадке обрушилась кабина обслуживания.

Более того, указано, что элементы стартового стола получили повреждения.

В общем да, худший сценарий, под 31 площадкой после запуска Союз МС-28 обвалилась кабина обслуживания, причина неизвестна. Комментарий будет хз когда. Состояние причастных можете себе представить.



Российские пуски Союзов и Прогрессов к МКС откладываются на неопределённый срок

После детального анализа опубликованных кадров стало понятно, что в газоотводном канале под ракетой оказалась большая металлическая конструкция, которой там не должно было быть.

Есть высокая вероятность того, что это мог быть технический модуль обслуживания, который должен был скрыться перед запуском, но по неизвестным причинам остался под конструкцией.

Что важно понимать, поврежденная площадка — единственная действующая платформа для пилотируемых запусков кораблей к МКС.

А это де-факто означает, что новая авария может стать причиной задержки всех предстоящих полетов "Союз" и "Прогресс" на неопределенное время.

Уже сейчас она лишила страну-агрессорку возможности отправлять космонавтов в космос — подобного не случалось с начала 60-х годов.